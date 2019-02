Annuncio

Dopo il grande successo della prima puntata, torna in prime-time su Canale 5 la fiction con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, "Non mentire". Domenica 24 febbraio, infatti, verrà trasmessa la seconda puntata della serie che conterrà gli episodi 3 e 4 della prima stagione, nei quali lo scontro fra i due protagonisti diventerà molto più aspro.

Cadono le accuse su Andrea

Le anticipazioni in merito alla seconda puntata di "Non mentire" segnalano che tutte le accuse su Andrea cadranno quando un suo vecchio amico, Donato, deporrà in suo favore, fornendo alle forze dell'ordine varie informazioni sul passato di Laura. La testimonianza dell'uomo, infatti, non sarà decisiva nel rilascio di Andrea ma farà perdere molta credibilità a Laura agli occhi degli inquirenti.

Malika, la fidanzata di Luca, sarà portata in ospedale per un'emorragia e Laura chiederà ad Andrea di mentire ai genitori di lei sulla causa del suo malessere. A quel punto, il medico sarà costretto ad assecondare la richiesta di Laura per evitare problemi a suo figlio. Vanessa riferirà ad Andrea che tutte le accuse sul suo conto sono cadute.

La scoperta di Vanessa

Andrea, felice per la notizia ricevuta, tornerà a casa e ne parlerà con il figlio. La discussione con quest'ultimo però, gli farà capire di dover fare ancora qualcosa per rimuovere la macchia che l'accusa infamante di Laura ha lasciato sulla sua immagine. Nel frattempo, Laura si convincerà sempre di più della colpevolezza di Andrea, dopo aver trovato una sorpresa sul suo orso di peluche, Barolo, nel suo appartamento.

Per questa ragione, deciderà di recarsi a Roma per indagare di persona sul passato di Andrea e sul presunto suicidio di sua moglie. Il Molinari invece farà tutto l'opposto: chiamerà l'ospedale per chiedere al direttore sanitario di poter tornare a lavorare, invierà una lettera a Laura tramite il suo legale ed uscirà con una ragazza incontrata su un sito di incontri online. Vanessa, dopo aver 'chattato' con Giulia, andrà a letto e si sveglierà stordita e confusa per poi rendersi conto di avere delle perdite di sangue consistenti. Spaventata ed agitata, la donna si recherà di corsa in ospedale per paura di aver perso il bambino che aspetta. Tornata a casa, Laura leggerà la lettera di Andrea, nella quale quest'ultimo la minaccia di querelarla in caso lei tornasse a diffamarlo.

Poco dopo la giovane deciderà di recarsi a casa di Andrea per affrontarlo e mostrare a tutti chi è l'oscuro uomo che si cela sotto le spoglie del medico irreprensibile.