Le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai 1, 'Il Paradiso delle signore 3', continuano a tenere 'incollati' al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Nuovi progetti sono previsti al grande magazzino e in merito a ciò Vittorio deve prendere delle decisioni importanti che potrebbero anche cambiare la sua vita. Le anticipazioni degli episodi che vanno dal 4 fino all'8 marzo fanno notare che il gestore del grande magazzino rivelerà alle Veneri di aver scelto il 'motivetto' per la pubblicità del Paradiso Market. Marta avrà un momento di crisi con il compagno e non si presenterà per comunicare la notizia, questo di comune accordo con il Conti. Quest'ultimo non rivelerà tale novità alla Guarnieri e Lisa potrà approfittare di questa situazione ricca di incertezze.

La donna seguirà gli ordini di Luca, che ha coinvolto nel suo piano anche Andreina, la quale è riuscita a ingannare il compagno. Umberto deciderà poi di ospitare la Mandelli all'interno della villa.

Gabriella ha l'influenza: Agnese e Salvatore si prendono cura di lei

La notizia provocherà numerosi dubbi nei componenti della famiglia, soprattutto ad Adelaide, infastidita dalla decisione presa dal cognato, che è però sicuro di fare la scelta giusta. La contessa non si arrenderà di fronte alla situazione e richiamerà Umberto alle responsabilità del padre facendogli notare la preoccupazione per Riccardo. La donna deciderà di affidarsi a uno psicologo che possa risolvere il problema del ragazzo.

Agnese e Salvatore saranno vicini a Gabriella, la quale è alle prese con una brutta influenza. Il fratello di Marta andrà dal professor Tornei seguendo cosi' il consiglio della zia, sicura di poter risolvere il problema del nipote. Lisa, in assenza delle ragazze del Paradiso, dimostrerà di avere i numeri per essere una Venere perfetta e comincerà ad interrogarsi sul piano dello Spinelli.

Adelaide potrebbe cambiare strategia

Intanto Nicoletta è alle prese con uno stato avanzato della gravidanza: la giovane Cattaneo non riesce più ad entrare nei vestiti. Silvia, invece, deciderà di recarsi a casa della figlia di Luciano per parlare con la donna e Umberto si crederà sicuro di aver fatto la scelta giusta dicendo ad Andreina di vivere in villa.

Infine il Guarnieri deciderà di apportare delle modifiche alla villa e Adelaide risponderà a questa mossa del cognato minacciandolo di non dargli aiuto negli affari.