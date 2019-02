Annuncio

Ieri sera è stata trasmessa in prime-time su Canale 5 la prima puntata della nuovissima fiction con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, "Non mentire". La serie racconta le vicende di Andrea e Laura, che dopo essere usciti insieme e aver trascorso la notte in reciproca compagnia, racconteranno il giorno seguente una versione ben diversa da quello che è accaduto veramente tra loro. La diversità fra i due racconti cambierà la loro vita per sempre.

L'incontro

Nella prima puntata di "Non mentire", Laura interromperà il suo rapporto con l'ex marito per dedicarsi un pò a se stessa, ma finisce per accettare, su consiglio della sorella Caterina, l'invito del padre di uno dei suoi allievi, nonché chirurgo affermato ed integerrimo, Andrea.

I due trascorreranno una piacevolissima serata insieme, fino a quando Andrea non chiederà a Laura di farlo salire nel suo appartamento per permettergli di caricare il suo smartphone. Lì, i due finiranno per baciarsi e trascorrere la notte insieme. I problemi sorgeranno la mattina seguente, quando una Laura, frastornata e scioccata, si sveglierà e racconterà piangendo alla sorella di essere stata drogata e stuprata. Stato d'animo opposto invece per Andrea, che felice si recherà a lavoro e confiderà ad un suo collega di non vedere l'ora che Laura lo richiami per rivedersi di nuovo. La sua allegria però viene smorzata quando la polizia si presenterà in ospedale per informarlo che Laura lo ha denunciato per stupro.

A quel punto l'uomo verrà condotto al commissariato, dove ammetterà di avere avuto un rapporto con lei ma di non averla mai forzata a fare niente che non volesse fare.

I social non perdonano

Dopo aver denunciato Andrea, Laura si renderà conto di avere in mano pochissimi indizi per incastrarlo e provare che lui ha approfittato di lei contro il suo volere: la ragazza così deciderà di denunciarlo anche sui social. La sua decisione però, le si ritorcerà presto contro. In molti, infatti, si schiereranno con lei ma saranno anche tanti a non farlo, mettendola alla gogna e rendendole la vita impossibile. Stessa cosa succederà anche ad Andrea, che comincerà ad essere visto non più come l'uomo irreprensibile e rispettato di prima, ma come un criminale pronto ad imporsi nei confronti di una donna.

Laura dopo essersi resa conto dell'errore commesso si rivolgerà alla sorella Caterina per chiederle aiuto, ma scoprirà ben presto che quest'ultima nasconde anche lei tantissimi segreti mai rivelati.