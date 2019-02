Annuncio

Lorenzo Riccardi e Teresa Langella hanno concluso i rispettivi percorsi sul trono di Uomini e donne, il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le scelte dei due tronisti sono state trasmesse nel corso dei due appuntamenti serali dello "Speciale Uomini e Donne". Ricordiamo che la prima ad aver abbandonato la sedia rossa è stata Teresa: la sua scelta è stata trasmessa in televisione lo scorso venerdì 15 febbraio. La scelta di Lorenzo è invece andata in onda appena due giorni fa, il 22 febbraio.

Se la scelta di quest'ultimo ha emozionato e sorpreso il pubblico del trono classico di Uomini e Donne, particolare è stata, invece, quella di Teresa, che ha sconvolto gran parte dei telespettatori.

Come ben sappiamo, la Langella ha preferito Andrea Dal Corso ad Antonio Moriconi, anche se il corteggiatore prescelto ha risposto alla proposta dell'ex tronista con un inaspettato "no". Malgrado il finale per niente apprezzato da Antonio, quest'ultimo si è recentemente lasciato andare ad uno sfogo personale sui social: si tratta di un messaggio di ringraziamenti rivolto al pubblico e non solo.

Uomini e Donne, Antonio dopo la scelta di Teresa ringrazia il pubblico

"La vita è strana e alcune volte ci troviamo davanti ad esperienze che noi mai avremmo pensato di vivere, fatte di momenti molto belli e di altri un po' meno". Moriconi ha con tale frase aperto il suo messaggio pubblicato poche ore fa sui social.

Il ragazzo ha poi aggiunto: "Esperienze che in alcuni casi fanno sperare in un lieto fine ma che purtroppo non sempre il finale va come viene preventivato. Si discute, ci si emoziona, ma è normale, questo è parte dei rapporti umani".

Antonio si è lasciato andare ad uno sfogo emotivo, dichiarando che alcune persone deludono mentre altre sorprendono: nonostante tutto ogni momento vissuto non torna indietro. L'ex corteggiatore ha inoltre rivelato: "Ogni cosa che è stata fatta non può essere modificata e forse è proprio questo il bello".

U&D, Moriconi sorprende: 'Nel bene o nel male tutto lascia un segno'

"Nel bene o nel male tutto lascia un segno". E' questa la frase conclusiva con la quale Moriconi ha riassunto le emozioni vissute con l'ex tronista Teresa Langella.

Il ragazzo, infine, ha concluso il post ringraziando tutti coloro che lo hanno seguito e supportato nel corso di questo percorso e tutti coloro che continueranno a farlo: "Non mi aspettavo tutto questo affetto, quindi grazie".