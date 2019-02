Annuncio

Una nuova e avvincente puntata della soap Il Segreto attende gli affezionati telespettatori anche oggi 26 febbraio a partire dalle 16:30 su Canale 5, durante la quale scopriremo importanti novità riguardanti Elsa. A Puente Viejo, infatti, giungerà a sorpresa don Amancio, il padre della Laguna, che la ragazza credeva morto nell'attentato avvenuto il giorno delle sue nozze. Elsa nel frattempo continua ad indagare sul passato di Antolina, sempre più convinta che la ex amica sia responsabile e complice del fratello Jesus per quanto accaduto il giorno del matrimonio con Isaac. Riuscirà la Laguna a smascherare la ex ancella?

Anticipazioni Il Segreto: il padre di Elsa ricompare a Puente Viejo

Importanti novità riguarderanno Elsa nella puntata odierna de Il Segreto, come sempre in onda nel pomeriggio di Canale 5, dove vedremo l'arrivo a Puente Viejo di don Amancio, il padre della Laguna che tutti credevano morto il giorno dell'attentato.

Elsa rimarrà esterrefatta nel vedere il padre vivo e vegeto e non crederà ai suoi occhi. L'uomo verrà quindi accolto alla locanda da Matias, mentre Elsa, dopo aver scoperto che anche il padre si è salvato, comincerà a domandarsi chi abbia avuto interesse a sequestrarla, dato che nessuno ha richiesto un riscatto al genitore.

Trama puntata odierna: don Amancio vuole lasciare Puente Viejo con la figlia

Elsa, stando alle anticipazioni su quanto in onda oggi pomeriggio, inizierà a sospettare fortemente che dietro a tutto ci sia lo zampino di Antolina, la quale sarebbe stata complice e amante di Jesus. Il fratello, ucciso da Isaac, non può purtroppo raccontare la verità e per questo motivo la Laguna si darà da fare per scoprire cosa nasconde l'ex amica.

Matias informerà Isaac dell'arrivo di don Amancio, ma il giovane carpentiere non se la sente di affrontare l'uomo, dato che si vergogna per ciò che ha fatto: come può dire a don Amancio di non poter sposare la figlia perché ha messo incinta un'altra donna? Antolina, invece, parlerà con il padre di Elsa, raccontando la sua versione dei fatti e nella nuova puntata, in onda oggi 26 febbraio, vedremo che l'uomo reagirà molto male alla notizia, chiedendo ad Elsa di voltare pagina e di lasciare Puente Viejo facendo ritorno a casa insieme a lui. Questo e molto altro nella puntata de Il Segreto in onda oggi pomeriggio su Canale 5 a partire alle 16,30. Si ricorda, infine, che la puntata serale del martedì su Rete 4 oggi non andrà in onda.