Dopo aver appreso di essere la "non scelta" di Teresa Langella, Antonio Moriconi è stato inondato da messaggi d'affetto e vicinanza da parte dei telespettatori. Il ragazzo è sempre stato molto apprezzato per la sua sincerità e semplicità. In questi giorni, infatti, l'ex corteggiatore ha ricevuto una sorpresa bellissima che lo ha lasciato senza parole. Una sua fan, infatti, ha deciso di scrivergli una lettera e di inviargliela, rischiando anche di passare per pazza. La ragazza in questione ha, infatti, detto: "Mi prenderai per pazza ma volevo complimentarmi con te". Le parole hanno toccato il cuore di Antonio.

Il pubblico da casa manifesta la sua vicinanza all'ex corteggiatore di Uomini e Donne Antonio Moriconi

Antonio Moriconi è tra i personaggi più amati e apprezzati di questa stagione del talk show Uomini e donne.

La maggior parte dei telespettatori, infatti, sperava che Teresa Langella scegliesse lui, cosa che purtroppo non è accaduta. Dopo aver appreso la scelta di Teresa, Antonio è stato molto male ed ha preferito rifugiarsi in un silenzio rigoroso. I suoi sentimenti per la tronista erano veri e forti. Per questo motivo, infatti, la redazione di Maria De Filippi ha deciso di non proporgli il trono, almeno per il momento. Ad ogni modo, il pubblico da casa è molto vicino all'ex corteggiatore e sta cercando in tutti i modi di fargli sentire la vicinanza. Oltre ai numerosi messaggi suoi social, però, Antonio ha ricevuto anche una sorpresa che lo ha commosso moltissimo.

Antonio Moriconi spiazzato dalla lettera ricevuta da una fan: pubblica una foto sulle Instagram Stories

Una sua fan, infatti, gli ha scritto una lettera molto profonda in cui ha voluto manifestare tutta la sua stima nei confronti del ragazzo.

La persona in questione, infatti, si è complimentata con il corteggiatore per il suo percorso e per il suo comportamento. Antonio Moriconi è rimasto così profondamente colpito da tali parole che ha deciso di pubblicare sulle sue Instagram Stories una parte della lettera in questione. Dallo scatto, presente sul profilo personale del ragazzo, si vede la lettera e un paesaggio arricchito da un cielo azzurro. Moriconi si è limitato a scrivere un "Grazie" con un cuore. Il ragazzo è rimasto molto toccato dall'affetto che sta ricevendo in questi giorni. Tale vicinanza, forse, gli sarà d'aiuto per riuscire a superare più in fretta il dolore per non essere stato la scelta di Teresa Langella.