Annuncio

Annuncio

Archiviata la scelta di Teresa Langella, che tante polemiche sta scatenando tra i fan di Uomini e donne, l'interesse dei telespettatori del Trono Classico è ora rivolto verso Lorenzo Riccardi. Sarà lui, infatti, il protagonista dello speciale serale che Canale 5 trasmetterà il 22 febbraio durante il quale il tronista dovrà prendere la sua decisione tra Claudia Dionigi e Giulia Cavaglia. Le due ragazze sono riuscite a conquistare il suo interesse dopo un percorso durato quattro mesi e costellato da litigi ma anche da veri sentimenti. Lo stesso Lorenzo, intervistato nell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine, ha ammesso di essersi affezionato ad entrambe, grazie a momenti intensi vissuti con l'una e con l'altra.

Annuncio

Anche se la certezza del nome della sua preferita verrà data venerdì prossimo, rumors sempre più insistenti vedono in Claudia Dionigi la ragazza che Lorenzo avrebbe scelto per continuare la frequentazione lontano dalle telecamere del programma. E un recente indizio confermerebbe tale ipotesi.

Uomini e donne anticipazioni: un nuovo indizio a favore di Claudia

Già da qualche giorno il portale Il Vicolo delle News ha diffuso la notizia secondo la quale Lorenzo Riccardi avrebbe scelto Claudia Dionigi e lei le avrebbe risposto 'sì'. A differenza di quanto accaduto per Teresa Langella, delusa dal 'no' di Andrea Dal Corso, il percorso di Lorenzo si sarebbe quindi concluso con un lieto fine per il tronista e la sua corteggiatrice preferita.

Annuncio

Ad uscirne con le ossa rotta sarebbe la sola Giulia Cavaglia, a lungo considerata in grande vantaggio nelle preferenze di Lorenzo, e per la quale in futuro potrebbero aprirsi le porte del trono. A conferma della decisione in favore di Claudia è arrivata una segnalazione resa nota dal sito News U&D, secondo la quale il tronista sarebbe stato avvistato in autogrill a Roma, non lontano dalla casa in cui abita Claudia, alcuni giorni dopo la scelta. Certo, avrebbe potuto trovarsi nella capitale anche per altri motivi, ma la sua presenza a pochi giorni dalla scelta appare comunque più che sospetta.

Oggi Lorenzo ospite del Trono Over

In attesa di scoprire l'esito della scelta di Lorenzo Riccardi, che potrebbe avere il suo lieto fine con Claudia Dionigi, i telespettatori di Uomini e donne avranno modo di rivedere il tronista oggi 19 febbraio in televisione.

Annuncio

Le anticipazioni segnalano, infatti, la sua presenza in qualità di ospite nella puntata odierna dedicata al Trono Over, occasione perfetta per ricordare l'appuntamento serale di venerdì prossimo. Lorenzo entrerà in studio mostrando l'ironia che ha contraddistinto tutto il suo percorso e presenterà il suo nuovo tatuaggio, disegnato proprio in occasione della scelta. Non potrà mancare qualche battuta con Maria De Filippi, riferendosi al suo imminente ingresso in villa insieme alle sue corteggiatrici (ricordiamo che sia la puntata del Trono Over che la sua scelta sono già state registrate). Sollecitato dalla padrona di casa riguardo l'importante avvenimento, Riccardi preciserà: "No Maria, io non ci vado".