Martedì 19 febbraio viene trasmesso su Rai Uno il film-tv, intitolato "Il Mondo Sulle Spalle" che vede come protagonista l'attore Beppe Fiorello. Si tratta di una storia ispirata alla figura di Enzo Muscia, una persona che funge da esempio in quanto non si è arreso di fronte agli ostacoli riservati dalla vita. L'uomo è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e il 2010 ha rappresentato un anno di sofferenza perché ha fatto i conti con il licenziamento ed è stato messo in cassa integrazione. Enzo, però, non si è perso d'animo arrivando alla decisione di ricomprare l'azienda prendendosi dei rischi ma è riuscito a vincere la scommessa. La regia di questo film è affidata a Nicola Campiotti che rappresenta una garanzia per il successo di un prodotto televisivo.

Beppe Fiorello sarà il protagonista nei panni di Marco e, nel corso della sua carriera lavorativa, si è sempre distinto per la capacità di interpretare personaggi dotati di grande coraggio.

Gli attori del film tv

In precedenza l'attore siciliano si è messo a confronto con personaggi simbolici tra i quali spicca il nome di Domenico Lucano in "Tutto il mondo è paese", lo stesso discorso vale per "Io Non Mi Arrendo". Inoltre Fiorello si è anche distinto per l'interpretazione cinematografica del giudice Paolo Borsellino nella pellicola "Era D'Estate". Il personaggio di Marco in Tutto Il Mondo Sulle Spalle lavora come tecnico specializzato nell'assemblaggio di componenti dei video ed è sposato con Carla.

Quest'ultima è interpretata dall'attrice Sara Zanier che, nel corso di questi anni, ha lavorato in molte fiction di produzione della Rai tra cui spiccano i nomi di 'Che Dio Ci Aiuti' e 'Non Dirlo Al Mio Capo'. Non si può dimenticare la partecipazione della Zanier alla longeva serie televisiva 'Don Matteo, dove ha lavorato al fianco di Simone Montedoro.

Gli altri protagonisti

Inoltre ci sono anche altri attori di rilievo all'interno del film tv Il Mondo Sulle Spalle noti al pubblico per la partecipazione a fiction di successo. Un esempio si ritrova in Gianluca Gobbi famoso per aver fatto parte del cast di 'Fabrizio De Andrè Principe Libero' e 'Habemus Papam'. Un altro nome corrisponde all'attrice Claudia Penoni nota per la partecipazione alla sitcom Life Bites e al film campione d'incassi, 'Cado Dalle Nubi'.

Infine si annovera l'attore napoletano Enrico Ianniello che ha raggiunto la massima notorietà per il ruolo del commissario in 'Un Passo Dal Cielo'.