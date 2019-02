Annuncio

Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la puntata speciale di Uomini e Donne sulla scelta di Lorenzo Riccardi. C'è molta attesa tra i fan che sono curiosi di sapere se il tronista sceglierà Giulia o Claudia. Inoltre, secondo alcune indiscrezioni, la corteggiatrice Giulia Cavaglià avrebbe incontrato una fan a Milano e gli avrebbe spifferato tutto su ciò che accadrà in prima tv stasera, visto che la puntata in onda oggi è stata invece registrata alcuni giorni fa: la scelta del tronista dovrebbe ricadere su Claudia Dionigi.

Anticipazioni puntata speciale sulla scelta di Lorenzo Riccardi

Sono tantissimi i rumors che vorrebbero la corteggiatrice Claudia come nuova fidanzata del tronista del programma di Maria De Filippi, nonostante una grande lite con il ragazzo e la conseguente fuga di lei dal Castello.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, Lorenzo, nel corso della puntata speciale di questa sera, avrà un acceso diverbio con la corteggiatrice romana. A quel punto, sempre secondo quanto riferito dai media più informati, Claudia, dopo un primo momento di riflessioni, correrà poi da lui sigillando il loro amore e la loro scelta. Visto e considerato che la scelta di Lorenzo sarebbe ricaduta sulla corteggiatrice romana, la rivale in amore Giulia avrebbe pensato ad un cambio di vita e all'iscrizione ad una delle più famose agenzie di spettacolo.

Giulia avrebbe rivelato l'epilogo della puntata ad una fan a Milano

Secondo quanto riportato da alcune testate che si occupano di U&D, la fan che ha incontrato Giulia Cavaglià a Milano, ha scritto un messaggio ad un blog che si occupa del programma e ha affermato di aver chiesto alcune indiscrezioni alla corteggiatrice, sulla puntata di questa sera.

Ovviamente, la Cavaglià non ha detto quasi nulla, visto e considerato che la scelta di Lorenzo andrà in onda questa sera, però ha detto alcune parole che sono state illuminanti per la fan che ha dunque intuito che la scelta di Lorenzo di questa sera, ricadrà su Claudia Dionigi.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, la fan che ha incontrato Giulia ha affermato che nella corteggiatrice c'era aria di amarezza e delusione. Altro elemento che porta ad intuire che Giulia non è stata scelta da Lorenzo. Naturalmente, si tratta solo di indiscrezioni, quindi, non ci resta che aspettare questa sera, per confermare o smentire tutto quello che è stato detto in questi giorni.