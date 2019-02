Annuncio

Continua la cavalcata vincente della fiction di Rai 1 che dio ci aiuti 5 che anche ieri 21 febbraio si è aggiudicata la serata in termini di ascolti. La serie con Elena Sofia Ricci non ha deluso le aspettative, mantenendo davanti ai teleschermi 5.265.000 spettatori pari al 23,6% di share. Lontanissimo, il programma che ha conquistato il secondo posto dal punto di vista dei dati Auditel: su Canale 5, infatti, Chi vuol essere Milionario? ha raccolto soltanto 2.312.000 spettatori pari all'11,9% di share. Le vicende dell'amata suora torneranno giovedì 28 febbraio per la settima puntata. Come accade ogni settimana, essa sarà divisa in due episodi, durante i quali Suor Angela si occuperà di alcune vicende delicate.

Insieme a lei, non mancheranno le novità per altri personaggi, primi fra tutti Nico e Ginevra, mentre i telespettatori assisteranno all'intervento di due guest star molto amate, soprattutto tra i più giovani. I titoli dei due episodi del 28 febbraio saranno rispettivamente 'Battiti' e 'Da Grande'.

Che Dio ci aiuti 5, anticipazioni primo episodio

Il primo episodio di Che Dio ci aiuti 5 di giovedì 28 febbraio si intitolerà 'Battiti' e vedrà Suor Angela alle prese con una ragazza convinta che la vita di tutti i giorni sia un gioco. La religiosa tenterà di riportare la giovane alla ragione grazie all'aiuto di Pietro. Ginevra si troverà coinvolta in un piano particolarmente complesso e accetterà di fingersi la fidanzata di Nico per una serata.

La coppia riuscirà a cacciarsi nei guai, avvicinandosi sempre più? Mentre Valentina e Alessio usciranno a cena con i due finti innamorati, Athos continuerà ad impegnarsi per stupire Azzurra organizzando per lei una piacevole sorpresa. Ma il suo progetto non si concluderà come da lui sperato, dato che lei non sembrerà ancora pronta ad un simile passo. La morte di Guido continuerà a rappresentare un problema in quanto sarà difficile da dimenticare.

Secondo episodio di Che Dio ci aiuti: 'Da grande'

Passando al secondo episodio di Che Dio ci aiuti 5 previsto per il 28 febbraio, esso si intitolerà 'Da Grande' e porterà importanti novità all'interno del convento. Teodora, la madre delle gemelline, ricomparirà improvvisamente e sarà portatrice di una sconvolgente notizia per Gabriele.

Nel frattempo, Maria dovrà allontanarsi per qualche tempo dal convento e la sua assenza permetterà a Nico e Ginevra di trascorrere molto più tempo insieme. I due amici si troveranno così ad avvicinarsi sempre più. Il secondo episodio della prossima settimana sancirà anche la partecipazione di Benji e Fede, il duo pop molto amato dalle giovani generazioni. Valentina, infatti, si renderà disponibile ad organizzare una sorpresa per Eugenia nella quale le farà incontrare i suoi due idoli. Sarà così che il pubblico potrà assistere alla breve e gradita apparizione delle due guest star. Infine, ci sarà un nuovo imprevisto che potrebbe causare nuovi problemi: Athos dimenticherà in convento la sua carta di credito e Azzurra si troverà a fare i conti con la tentazione di utilizzarla. Sarà compito di Suor Costanza fare in modo che ciò non accada.