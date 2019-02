Annuncio

Ieri sera nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2019, complice l'emozione alle stelle, Virginia Raffaele è stata protagonista di una gaffe in diretta che ha subito fatto discutere. La conduttrice del festival, dopo uno scambio di battute divertenti con il suo compagno di viaggio Claudio Bisio, si è lasciata andare ad un saluto che ha subito scatenato polemiche sul web, al punto che la stessa Raffaele poco dopo è apparsa fortemente imbarazzata.

La gaffe di Virginia Raffaele che saluta i Casamonica al Festival di Sanremo

Nel dettaglio, infatti, vi diciamo che Virginia Raffaele ha salutato in diretta televisiva su Raiuno la famiglia Casamoinica, uno dei clan della malavita di Roma.

Una vera e propria gaffe che non è passata inosservata, al punto che la stessa Virginia si è subito resa conto della 'gravità' della situazione e immediatamente ha chiesto scusa.

'Mio Dio, scusatemi, adesso mi denunciano', ha detto imbarazzata la comica sul palco del Festival di Sanremo dopo aver capito ciò che aveva appena detto e provando a coprirsi il volto con una delle cartelline che in quel momento aveva in mano per presentare il prossimo artista in gara.

Una gaffe, che come vi dicevamo, potrebbe essere dovuta anche alla tensione e all'emozione che i conduttori stessi provano nel momento in cui salgono sul palco del Festival. Sta di fatto che il popolo social ha subito sottolineato lo scivolone della comica e non si esclude che nel corso della conferenza stampa di questa mattina possano esserci nuovi chiarimenti da parte di Virginia.

Le critiche social sul 69° Festival di Sanremo: la conduzione non piace

A parte la gaffe di Virginia Raffaele, va detto che il nuovo trio di conduttori sembra non aver convinto più di tanto il pubblico da casa che ieri sera seguiva la kermesse e commentava tutto in diretta su Twitter, Facebook e Instagram.

In molti hanno notato che tra Baglioni, la Raffaele e Bisio manca quell'affiatamento che si era venuto a creare lo scorso anno con la coppia Hunziker-Favino fin dalla prima puntata della kermesse musicale.

Gli spettatori social, per esempio, avrebbero preferito vedere la Raffaele nelle vesti di uno dei personaggi che ha imitato nel corso di questi anni, come ad esempio Sabrina Ferilli, Belen Rodriguez oppure Ornella Vanoni. Non si esclude, però, che dopo le numerose critiche la Raffaele possa tornare al suo 'grande amore' e nel corso di una delle prossime serate del Festival possa decidere di riportare in scena uno dei suoi cavalli di battaglia.

Dal punto di vista degli ascolti, invece, per Baglioni sarà decisamente molto difficile replicare il grande successo dello scorso anno. Il debutto di Sanremo 2018, infatti, aveva catturato l'attenzione di quasi 12 milioni di spettatori pari ad uno share che aveva superato anche la soglia del 52%. Riuscirà a confermare questi dati strabilianti anche quest'anno? Lo scopriremo nelle prossime ore.