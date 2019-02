Annuncio

Come ogni sabato sera ritorna l'appuntamento con C'è posta per te, il people show condotto da Maria De Filippi, leader assoluto degli ascolti del prime time. Stasera verrà trasmessa la quarta delle dieci puntate previste per questa edizione, la quale poi osserverà un turno di stop il prossimo sabato, per evitare di sfidare la serata finale del Festival di Sanremo condotto da Claudio Baglioni con la coppia Raffaele-Bisio.

Dove rivedere la quarta puntata di C'è posta per te in streaming

Per tutti coloro che questa sera non saranno in casa e quindi non potranno vedere la nuova puntata di C'è posta per te con Maria De Filippi su Canale 5, vi segnaliamo che sarà possibile rivedere il people show in replica streaming online.

Per farlo, infatti, basterà collegarsi al sito web gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'omonima applicazione gratuita per tablet e cellulari.

A quel punto vi basterà accedere alla sezione del sito dedicata alla trasmissione della De Filippi e rivedere tutte le puntate oppure i singoli momenti delle storie che sono stati raccontati nel corso della trasmissione.

Le anticipazioni su questa quarta puntata di C'è posta per te rivelano che in studio arriverà il capitano dell'Inter, Mauro Icardi, il quale sarà protagonista di una sorpresa ad un fan. Con lui, però, ci sarà anche la sua compagna Wanda Nara, che da quest'anno veste i panni di opinionista fissa nel talk show Tiki Taka condotto da Pierluigi Pardo e promosso da qualche settimana su Canale 5.

Gli ospiti della puntata di C'è posta per te: arriva Claudio Amendola

Il secondo ospite Vip annunciato di questa settimana a C'è posta per te è l'attore Claudio Amendola, tra i volti più amati dal pubblico di Canale 5, protagonista di diverse stagioni di successo della fiction 'I Cesaroni'.

E così con questo parterre di ospiti, la De Filippi si prepara ad affrontare la sfida del sabato sera contro Ora o mai più, il talent musicale condotto da Amadeus, che in queste prime due settimane di programmazione ha dovuto arrendersi allo strapotere di C'è posta per te.

La De Filippi, infatti, ha mantenuto alta la bandiera del prime time di Canale 5 conquistando risultati d'ascolto che hanno sfiorato la soglia del 29% di share con oltre cinque milioni di fedelissimi spettatori. Possibile che anche questa settimana il suo people show dei sentimenti conquisterà la palma d'oro degli ascolti del prime time.

La De Filippi regina indiscussa degli ascolti Mediaset

In questo momento particolarmente delicato per gli ascolti del Biscione, si può dire che la De Filippi sia l'unica in grado di far tirare un sospiro di sollievo a Piersilvio Berlusconi. La settimana appena trascorsa è stata decisamente difficile per le reti Mediaset: dopo il flop di Adrian, il costosissimo show e cartone con protagonista Celentano, si è aggiunta anche la disfatta dell'Isola dei famosi, crollata al 13% di share al secondo appuntamento.

La De Filippi, invece, riesce ad essere una certezza dal punto di vista degli ascolti, non soltanto in prime time con i record di C'è posta per te, ma anche in daytime.

Questa settimana, per esempio, Uomini e donne ha registrato una media di oltre 3 milioni di spettatori con uno share del 24%. Va detto, però, che questa settimana la conduttrice è stata avvistata preso gli uffici Rai di viale Mazzini dove ci sarebbe stato un incontro con la nuova direttrice di Raiuno, Teresa De Santis. Cosa bolle in pentola? Lo scopriremo nelle prossime settimane.