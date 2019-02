Annuncio

Prosegue su Raiuno l'appuntamento con Che Dio ci aiuti 5, la popolare fiction con protagonista Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela, in onda ogni giovedì sera in prime time. Ieri è stata trasmessa la quarta delle dieci puntate previste per la stagione in corso e anche questa volta non sono mancati i colpi di scena per suor Angela e tutti gli altri protagonisti della serie, tra cui l'amatissima Azzurra, interpretata dall'ex Miss Italia, Francesca Chillemi.

Che Dio ci aiuti 5, riassunto della quarta puntata di ieri: Valentina e Gabriele a cena insieme

Il riassunto della quarta puntata in onda ieri sera su Raiuno, rivela che suor Angela si è messa a disposizione di una bambina che sembrava essere vittima di sua madre.

Nel frattempo, invece, Maria ha chiesto aiuto a Nico per poter affrontare suo padre. Qualcosa, però, non è andato per il verso giusto e infatti alla fine della puntata vedremo che il ragazzo si ritroverà ad un ballo scolastico in compagnia di Ginevra.

Riflettori ben accesi anche su Azzurra, la quale sembra essere sempre più decisa a vendere il convento.

Le suore, però, tentano in tutti i modi di boicottare la ragazza, facendole cambiare idea ma Azzurra sembra essere molto decisa e ferma sulle sue idee. Proprio in questa quarta puntata di Che Dio ci aiuti 5 si è presentato un nuovo compratore. Si chiama Athos ed è ben noto ad Azzurra, dato che si tratta di una sua ex fiamma.

Intanto, a distanza di qualche giorno, Ginevra riceve una foto che la ritrae con Nico al ballo: la giovane novizia, però, non ricorda nulla di quella serata e così chiede a Nico di darle una mano per capire cosa sia in realtà successo. Valentina e Gabriele, invece, dopo vari tira e molla decidono di uscire a cena insieme.

La prossima settimana salta la puntata di Che Dio ci aiuti 5: c'è Sanremo 2019 su Raiuno

Intanto vi ricordiamo che tutte le puntate di Che Dio ci aiuti 5, che sono andate in onda fino ad oggi, possono essere riviste in replica streaming online su RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per tablet e cellulari.

La prossima settimana, inoltre, la fiction con Elena Sofia Ricci non verrà trasmessa su Raiuno. Per lasciare spazio alla messa in onda del Festival di Sanremo 2019, la serie televisiva si concederà un 'turno di stop', per poi tornare in onda nuovamente in televisione a partire da giovedì 14, febbraio sempre con il doppio episodio su Raiuno.