Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della amatissima soap Una vita che in Italia continua ad avere ogni giorno un pubblico di oltre due milioni di telespettatori. Nelle puntate 937 - 941 attualmente in onda nella penisola iberica, i protagonisti principali sono Trini, Celia, oltre a Telmo ed Ursula. La moglie di Ramon avverte dei forti dolori a causa dei quali è necessario chiamare il medico. Quest'ultimo riferisce al Palacios che per salvare madre e figlio bisogna fare subito alla donna un parto cesareo.

Nasce così una bellissima bambina che viene chiamata Milagros. Quasi subito, Celia comincerà a mostrare un attaccamento quasi morboso verso la nuova nata, trattandola come fosse figlia sua.Tanto da iniziare ad infastidire e far preoccupare i neo genitori.

Telmo è ancora sconvolto dalla morte del suo mentore e continua ad accusare Espineira di esserne l'assassino. Intanto Ursula si trova in carcere perché Mendez la ritiene colpevole di questo stesso delitto

Trini partorisce Milagros

Trini è giunta verso la fine della sua gravidanza. Un giorno soffre di forti dolori e, per questo motivo, Ramon chiama il medico. Quest'ultimo gli comunica che per salvare la vita di sua moglie e di suo figlio è necessario fare subito un parto cesareo. L'intervento va bene e nasce così una bellissima bambina che viene chiamata Milagros.

Celia inizia immediatamente a sviluppare un atteggiamento di affetto quasi morboso per la piccola. Pur di rimanere con la neonata infatti, la donna ha preferito non seguire suo marito Felipe in Inghilterra a trovare loro figlio Tano.

Intanto Ramon decide di organizzare un rinfresco per festeggiare insieme ad amici e vicini la nascita di sua figlia.

Nel frattempo, Inigo capisce che Tito non lo ha abbandonato volontariamente: egli è invece nelle mani di Salvador Borras. Si tratta di un uomo di pessima risma che è riuscito a legarlo a sé proponendogli un contratto esclusivo ma truffaldino. Il pasticcere cerca di riscattare il suo pugile ma il Borras si rivela un uomo insensibile e testardo.

Ursula è in prigione accusata dell'omicidio di Frate Guillermo

Dopo la morte di Frate Guillermo, l'anziana Fabiana ha raccontato a Mendez di aver visto Ursula parlare con il religioso poco prima che egli venisse ritrovato ucciso. La testimonianza della domestica è stata quindi determinante affinché la Dicenta venisse arrestata ed incarcerata con l'accusa di aver commesso l' omicidio del frate.

Telmo non crede alla colpevolezza dell'ex istitutrice. Egli si reca allora in carcere per parlare direttamente con lei. Durante il loro colloquio, Ursula racconta al parroco di aver visto un mendicante parlare con Frate Guillermo poco prima che quest'ultimo venisse ucciso.

Il mendicante potrebbe essere quindi un testimone prezioso dell'omicidio.

Mendez dopo essere stato informato da Telmo della novità, interroga nuovamente Augustina e Cesareo per sapere se essi abbiano notato l'uomo. Il poliziotto avverte che Augustina è sempre molto reticente nel testimoniare ciò che sa. Si rende conto che la donna nasconde qualcosa ma non sa ancora che ella è costretta a farlo perché qualcuno la minaccia di morte. Il poliziotto scopre poi che il mendicante e testimone è stato ucciso. Egli non potrà così più dire nulla sui fatti realmente accaduti in chiesa il giorno in cui Frate Guillermo ha perso la vita. Nè scagionare Ursula. Dietro i due omicidi si nasconde forse la stressa mano?