Sta per cominciare la consueta settimana del Festival di Sanremo 2019 e anche quest'anno l'offerta sulle altre reti Rai e Mediaset sarà a dir poco scarsa. Come accade ormai da svariati anni, le altre reti della tv generalista alzano "bandiera bianca" nel momento in cui prende il via la storica kermesse musicale e anche quest'anno la controprogrammazione riserverà ben poche sorprese. Ad esempio, vi diciamo subito che sia l'Isola dei famosi che C'è posta per te non andranno in onda.

I programmi che sfideranno il Festival di Sanremo 2019

Nel dettaglio, infatti, vi segnaliamo che Mediaset ha deciso di modificare il palinsesto del prime time per la settimana del Festival di Sanremo 2019, ed ecco che giovedì sera non andrà in onda la nuova puntata dell'Isola dei famosi condotto da Alessia Marcuzzi, la quale andrà in onda domenica 10 febbraio in prime time.

Sabato 9 febbraio, inoltre, salterà anche l'appuntamento con C'è posta per te, il fortunatissimo people show ideato e condotto da Maria De Filippi, il quale osserverà un turno di stop per evitare di scontrarsi con l'attesa finalissima dello show condotto da Claudio Baglioni.

Per quanto riguarda la prima serata di martedì 5 febbraio, vi segnaliamo che su Canale 5 andrà in onda il film Buona giornata mentre su Rete 4 è confermato l'appuntamento con la serata soap, caratterizzato dalla messa in onda de Il Segreto e Una Vita a partire dalle 21.30. Su La7, invece, andrà in onda regolarmente la puntata di DiMartedì condotto da Giovanni Floris, così come su Rai3 ci sarà Carta Bianca.

Mercoledì sera, invece, Rai3 non rinuncerà alla messa in onda di Chi l'ha visto mentre su La7 vi segnaliamo che sarà trasmesso uno speciale del TgLa7 condotto da Enrico Mentana, dedicato al caso di Eluana Englaro. Su Canale 5, invece, ci sarà un altro film: Sapore di te.

Saltano l'Isola dei famosi e C'è posta per te

Giovedì sera, dunque, salterà la puntata dell'Isola dei famosi mentre su La7 resta confermato l'appuntamento con Piazzapulita di Formigli.

Su Canale 5, invece, si proseguirà con i film e questa volta toccherà alla pellicola Tiramisù. Sui canali Sky, invece, confermato l'appuntamento con Masterchef Italia.

Venerdì 8 febbraio, contro la quarta serata del Festival di Sanremo risulta in palinsesto la nuova puntata di Quarto Grado su Rete 4 e quella di Propaganda Live si La7. Ancora una volta, invece, la rete ammiraglia Mediaset proporrà un film: Una piccola impresa meridionale. Per la serata di sabato 9 febbraio, invece, su Canale 5 verrà trasmesso il film Com'è bello far l'amore che prenderà il posto di C'è posta per te.