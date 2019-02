Annuncio

Nuovo appuntamento con le notizie su Una Vita, la soap opera spagnola scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti, svelano che i telespettatori dovranno assistere alll'uscita di scena di Adela, Olga, Martin, Jaime e Arturo Valverde. Indubbiamente, un duro colpo per i fans che si erano affezionati alle gesta dei personaggi del condominio di Acacias 38 e che hanno appreso anche della morte di Trini.

Una Vita anticipazioni: la morte di Trini Palacios

La morte di Trini ha sicuramente lasciato con l'amaro in bocca tutti i seguaci della telenovella iberica ideata da Aurora Guerra.

Un addio che ha generato un mare di critiche sui vari social network, ma necessario per assicurare nuovi colpi di scena e cambiamenti nel cast e nella trama di Una vita.

Come abbiamo visto nelle puntate andate in onda a fine gennaio in Spagna, Trini morirà all'improvviso dopo essere diventata madre da pochissimi giorni della piccola Milagros. Ramon, a questo punto, sarà incapace di reagire all'immenso dolore mentre Celia Alvarez Hermoso sarà sempre più ossessiva nei confronti di Milagros, tanto da volersi prendere da sola cura di lei.

La nobildonna, infatti, rifiuterà di assumere una tata come suggerito da Ramon e da Antonito (Alvaro Quintana).

Una Vita: le uscite di scena di Olga, Adela, Jaime, Martin ed il colonnello Valverde

Ma non sarà solo la morte di Trini a sconvolgere i telespettatori di Una Vita, in quanto prima di vedere ciò dovremo assistere ad altri cinque lutti. Dagli spoiler di Una Vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si evince che Adela morirà per colpa di uno sparo partito dalla pistola di uno degli scagnozzi del colonnello Arturo Valverde, intenzionato a fermare la fuga di Simon Gayarre (Jordi Coll) e Elvira (Laura Rozalen) da Acacias 38.

Olga, invece, sarà uccisa dalla madre Ursula dopo che avrà provato ad eliminare sua sorella Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) nel bosco. Ma non è finita qui: Martin, infatti, sarà freddato da un colpo di pistola destinato a Diego Alday durante una sommossa popolare nel quartiere.

Infine i telespettatori dovranno dire addio a Jaime Alday strangolato da Samuel ed il colonnello Valverde che morirà durante le sue nozze. Ricordiamo ai telespettatori di Canale 5 che per assistere a questi episodi inediti dovremo attendere ancora qualche mese a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.