A Uomini e donne è giunto il momento di pensare a quelle che saranno le scelte degli attuali tronisti in carica, le quali come ben saprete verranno trasmesse in prime time. Una delle novità di questa stagione, infatti, riguarda proprio la messa in onda di alcuni speciali del dating show di Maria De Filippi nel prestigioso slot della prima serata, precisamente a partire da venerdì 15 febbraio, quando verrà trasmessa la prima scelta, che vedrà protagonista la bellissima Teresa Langella.

Arriva la scelta finale di Teresa Langella a Uomini e donne

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Teresa sarà la prima tronista di questa edizione a sperimentare la nuova modalità di scelta, la quale si svolgerà all'interno di una villa.

La produzione del dating show organizzerà una festa alla quale prenderanno parte la tronista e i due corteggiatori Antonio e Andrea, che sono giunti al 'duello finale'.

A curare i dettagli e i vari preparativi di questa festa ci saranno Valeria Marini, Gemma Galgani, Giulia De Lellis ma anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due volti storici della trasmissione di Maria De Filippi che tuttavia non comparirà nel corso di questi speciali serali della trasmissione.

Per la bella Teresa Langella quindi, è giunto il momento di pensare alla persona con la quale intende costruire una relazione al termine di questa avventura all'interno dello studio del programma sentimentale di Canale 5. Al momento, sembrerebbe che il super favorito della tronista partenopea possa essere Andrea Dal Corso, con il quale c'è stato un intenso e appassionante bacio.

Il super-bacio tra Teresa e Andrea Dal Corso

I due, infatti, nel corso dell'ultima esterna vista in tv, si sono lasciati andare alla passione, 'cimentandosi' in questo super-bacio che ha fatto sognare i fan, che da casa sembrano non avere più dubbi sul fatto che il cuore della tronista batta forte proprio per l'ex tentatore di Temptation Island Vip.

Lo stesso Andrea, subito dopo l'ultima esterna con Teresa, ha ammesso di aver provato delle fortissime sensazioni al punto da dire che in quel bacio ci ha visto 'qualcosa di erotico'.

Affermazioni forti che sicuramente non sono piaciute all'altro pretendente Antonio; il ragazzo in queste ultime esterne sembra essere stato messo un po' da parte dalla tronista. A questo punto, quindi, non ci resta che attendere la messa in onda del primo atteso speciale di U&D in prime time previsto per venerdì 15 febbraio.