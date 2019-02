Annuncio

Festival di Sanremo 2019 in preda alle polemiche sui conflitti di interesse. A pochi giorni dal nuovo debutto televisivo di Baglioni, come direttore artistico della kermesse musicale più attesa dell’anno, nervosismi e polemiche animano i corridoi delle prove. Un increscioso episodio, infatti, lo avrebbe visto protagonista di una reazione violenta, tanto da sfasciare, letteralmente, una porta dell’albergo nel quale risiedeva.

69° Festival della canzone italiana: forte nervosismo di Baglioni a ridosso dell’evento

Grandi tensioni e nervosismo per claudio baglioni e il suo staff.

Tra le possibili motivazioni ci sarebbero le polemiche che stanno travolgendo, ancora prima del suo esordio televisivo, il 69° Festival della canzone italiana. L’episodio, ampiamente riportato da TvBlog, avrebbe coinvolto Baglioni in un episodio violento, che avrebbe determinato la rottura di una porta dell’hotel nel quale alloggia.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbero stati anche i servizi di Striscia la Notizia che raccontano di possibili conflitti d’interessi di Baglioni. Ma oltre alle polemiche di Antonio Ricci e alla penna avvelenata del blogger Michele Monina, quest'anno, sono cambiati i vertici Rai che, già durante la conferenza di presentazione del festival, non avrebbero gradito l’intervento del direttore della kermesse, in merito alle politiche sui migranti attuate dal governo. Alla base delle polemiche, influirebbe in particolar modo il rapporto del conduttore con Ferdinando Salzano, numero uno di Friends&Partners nonché manager di Baglioni e dei numerosi prescelti in gara, ma anche ospiti, che saliranno sul palco durante le serate del Festival.

Partenza del Festival di Sanremo: il bollettino prevede 'mare molto mosso'

Il bollettino che precede la partenza del Festival della canzone italiana, sembra essere sommerso, come nelle migliori tradizioni, da un mare di polemiche che sta travolgendo l’intero clan di Baglioni.

Una serie di servizi di Striscia la notizia che parlano chiaro ed evidenziano, quotidianamente, le problematiche legate al tema del conflitto di interessi e che, secondo il programma, promettono ulteriori scottanti rivelazioni sul festival di Baglioni. Si sarebbe verificato proprio in seguito ad una recente riunione, l'episodio che ha visto protagonista il direttore artistico, sbattere violentemente una porta del suo hotel, spaccandola letteralmente. Pare anche che Baglioni e tutto il suo clan guidato da Salzano stia valutando di cambiare alloggio, molto probabilmente più lontano e segreto, per scongiurare l’assalto dei giornalisti e le televisioni che, nella questa settimana, affolleranno Sanremo. Insomma, tra non molto ci aspetterà una settimana al vetriolo magari anche allietata, qua e là, da qualche bella canzonetta.