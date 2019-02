Annuncio

Annuncio

Ieri è andata in scena la seconda serata della kermesse musicale dedicata alla canzone italiana. Come ogni anno il Festival di Sanremo viene accompagnato da numerose polemiche. In queste ore sui social alcune persone stanno accusando di plagio determinati artisti per aver proposto dei brani molto simili a delle canzoni già conosciute.

Durante la prima serata Achille Lauro per la prima volta si è esibito sul palco dell'Ariston con il brano 'Rolls Royce'. Appena terminata la performance, il rapper Frankie Hi-Nrg ha fatto notare come il brano sia molto simile a quello degli Smashing Punpikins intitolato 1979. A rincarare la dose ci ha pensato anche un altro utente, che ha esordito così: "Questa la regaliamo a Striscia La Notizia, così farà uno speciale su di lui".

Annuncio

Se questa è la situazione che si sta verificando intorno al giovane rapper, non va di certo meglio ad Arisa che sui social è stata accusata di aver portato un brano identico a quello dei Nomadi. Per molti 'Mi sento bene' nonostante sia orecchiabile, ricorda il singolo 'Dio è morto'. Situazione critica anche per i Boomdabash. Il gruppo reduce del tormentone estivo in coppia con Loredana Berté in queste ore è oggetto di numerose critiche sui social. Alcuni utenti trovano la parte iniziale di 'Per un milione' identico a 'Despacito', il brano estivo di Luis Fonsi.

Infine, anche Ultimo non è rimasto esente dalle critiche. Il giovane talento lo scorso anno ha vinto le nuove proposte e quest'anno è uno dei favoriti alla vittoria finale. 'I tuoi particolari' per i più attenti sembra avere una melodia molto simile a 'Che giorno è', quest'ultima fu portata all'Ariston da Marco Masini.

Annuncio

Ascolti 2^ serata: Baglioni-bis regge il confronto

Il debutto della 69' edizione del Festival di Sanremo, nonostante abbia siglato meno ascolti rispetto allo scorso anno, ha tenuto incollati al piccolo schermo ben oltre i 10 milioni di telespettatori. Niente male anche per quanto riguarda la seconda serata, che è stata vista da 9.144.000 italiani con uno share del 47,3%. Nel dettaglio, la seconda parte risulta la più seguita rispetto alla prima, con uno share che sfiora il 50%. Rispetto allo scorso anno ancora una volta il trio Baglioni-Raffaele-Bisio ha perso circa un milione di telespettatori ma sembra che il direttore artistico riesca ancora a reggere bene il confronto con se stesso. La 2^ puntata rapportata alla 1^ invece ha perso circa un milione e mezzo di ascolti, c'è attesa per la terza puntata.