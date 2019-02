Annuncio

Benedict Cumberbatch ormai è universalmente famoso per essere il Doctor Strange del Marvel Cinematic Universe, ma non è sempre stato così. C'era un tempo, fino a pochi anni fa, in cui Cumberbatch era famoso principalmente per la sua interpretazione di Sherlock Holmes, l'iconico detective creato da Sir Arthur Conan Doyle, nella serie della BBC "Sherlock".

E ora, dopo quasi 10 anni dall'inizio della serie e dopo quasi 2 anni dalla sue ipotetica fine, si torna a parlare di Sherlock. A farlo sono nientemeno che gli autori della serie, Steven Moffat e Mark Gatiss, attualmente a lavoro su una serie basata su un altro iconico personaggio: Dracula di Bram Stoker.

Il copione della serie ispirata alla famosissima opera di Stoker è da poco terminato e l'ipotesi che sta prendendo piede è che non si è più parlato di Sherlock per il semplice fatto che tutte le parti in causa sono impegnate.

Sherlock: perchè la serie è terminata?

In primo luogo, come abbiamo detto, gli showrunner di Sherlock sono stati impegnatissimi a lavorare sulla serie ispirata a Dracula, impossibilitati quindi a lavorare su diversi progetti contemporaneamente, soprattutto data la complessità e la qualità degli stessi.

Stesso discorso vale per gli attori: Benedict Cumberbatch non è solo impegnato a combattere Thanos, ma si ipotizza anche un suo ruolo come "novello Tony Stark" del Marvel Cinematic Universe, il che lo impegnerebbe ancora di più; stesso discorso vale per Martin Freeman, che nella serie interpretava Watson, impegnato nel Marvel Cinematic Universe, in una serie tv americana (StartUp) e a teatro, con Danny Dyer.

Il tutto, quindi, rende al momento praticamente impossibile ipotizzare una nuova stagione di Sherlock, ma solo nel breve periodo.

Il ritorno di Sherlock: le dichiarazioni di Gatiss e Moffatt

Intervistati da Radio Times, proprio in occasione della fine dei lavori sul copione della serie su Dracula, Moffat e Gatiss hanno aperto delle porte per un possibile ritorno di Sherlock.

In prima battuta, Moffat spiega che nessuno ha mai escluso l'opzione di girare una quinta stagione: "Non c'è mai stato un vero e proprio addio a Sherlock". Anche perchè, continua l'autore, l'entusiasmo del pubblico per la serie è ancora altissimo.

Gatiss ha specificato che la serie non potrà sicuramente tornare a breve, almeno non finché lui e Moffat sono a lavoro su Dracula, "un progetto che richiede particolare impegno", tuttavia ha concluso con un: "Non penso verranno dunque realizzati a breve nuovi episodi di Sherlock a breve", lasciando aperta una possibilità.