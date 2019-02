Annuncio

Questa sera, sabato 9 febbraio, andrà in onda l'ultimo appuntamento con la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Anche se quella di quest'anno si è rivelata un'edizione meno seguita del solito, i risultati sono comunque da considerarsi importanti. Come di consueto, però, il pubblico da casa è curioso di sapere quali siano i costi complessivi dell'evento e i guadagni dei conduttori del Festival di Sanremo. Ebbene, in merito a quest'ultimo argomento, pare che Baglioni sia riuscito a strappare a Rai 1 un compenso di circa 700.000 euro, ben 100.000 euro in più rispetto all'anno scorso.

Possibili guadagni di Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele: cachet da capogiro

Condurre il Festival di Sanremo è, come sempre, un evento assolutamente eccezionale.

Non solo per l'emozione di salire sul palco dell'Ariston ma anche, e soprattutto, per i compensi che vengono assegnati ai vari presentatori. Per quanto riguarda l'edizione di quest'anno si vocifera di cachet davvero da capogiro. Per quanto riguarda Claudio Baglioni, conduttore principale nonché direttore artistico, i suoi guadagni si aggirerebbero sui 700.000 euro, ben 100.000 euro in più rispetto all'anno scorso. Per quanto riguarda Claudio Bisio, invece, si parla di una cifra di 450.000 euro, 50 mila euro in più rispetto al compenso assegnato l'anno scorso a Michelle Hunziker. Infine, Virginia Raffaele, sarebbe la "meno" pagata. A lei sarebbe stato assegnato un cachet di 350.000 euro, 50 mila euro in più di quello assegnato a Pier Francesco Favino l'anno scorso.

Tuttavia, c'è anche chi ipotizza guadagni inferiori.

Insomma, si tratta di risultati davvero spiazzanti che, naturalmente, non sono stati esenti da critiche.

I possibili costi dell'intero Festival di Sanremo e dei biglietti per assistere allo spettacolo dal vivo

Per quel che riguarda i costi complessivi di tutto il Festival di Sanremo, invece, risulta un po' più complesso dire una cifra definitiva. Ad ogni modo, si parla di numeri estremamente elevati. Le 5 serate, infatti, potrebbero essere costate ai vertici Rai ben 17 milioni di euro. Di questi, 5 milioni sarebbero destinati al comune di Sanremo, mentre i restanti 12 milioni sarebbero serviti per pagare tutti i costi di produzione.

Naturalmente, è normale che parlando di cifre così elevate, anche i biglietti per assistere allo spettacolo dal vivo siano estremamente elevati.

La platea, infatti, avrebbe un costo di 1.290 euro, mentre la galleria 672 euro.

In merito ai ricavi, di fatto, si parla di circa 25 milioni di euro.