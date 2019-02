Annuncio

Ieri sera, nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo in onda su Rai Uno, è stato decretato il vincitore del premio 'Miglior duetto'. I 24 artisti, scelti anche quest'anno da Claudio Baglioni, si sono esibiti, duettando con ospiti come Ermal Meta, Irene Grandi, Morgan, ecc. Al momento della proclamazione, però, non sono mancati i fischi per Motta e Nada che hanno vinto il premio 'Miglior duetto'.

Tra i vari duetti in scena nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2019 di ieri sera è stato premiato quello di Motta e Nada, che si sono aggiudicati il premio della serata.

Peccato che il pubblico presente in sala al Teatro Ariston non abbia gradito questo verdetto finale e, nel momento in cui Claudio Baglioni annunciava la coppia vincitrice della quarta serata di Sanremo, ecco che ci sono stati numerosi fischi che hanno creato un po' di imbarazzo sul palco dell'Ariston.

I due vincitori, pur ascoltando i fischi da parte degli spettatori, hanno provato a fare finta di niente, ritirando il premio e concedendosi alle foto. Ad un certo punto, poi, Virginia Raffaele, essendosi resa conto della situazione alquanto imbarazzante, ha chiesto un applauso al pubblico dell'Ariston. Insomma una vera e propria protesta da parte del pubblico della platea del Festival di Sanremo, che non hanno gradito la proclamazione di Motta e Nada come vincitori della quarta serata della kermesse musicale.

(#Sanremo2019 - 4° serata - 8 Febbraio 2019) pic.twitter.com/PY77MsCrYV — LA🎵🎵ER🌺 (@SeeLallero) 9 febbraio 2019

Stasera il gran finale di Sanremo 2019

Del resto, nel corso della quarta serata di ieri sera, ci sono stati dei duetti che hanno lasciato senza parole, come nel caso di Loredana Bertè e Irene Grandi: la loro unione è stata a dir poco esplosiva e, anche sui social, in moltissimi si auguravano che fossero proprio loro le vincitrici di questa serata speciale dei duetti.

E adesso l'attenzione è tutta incentrata sul gran finale del Festival in programma stasera, 9 febbraio, su Rai Uno: il pubblico da casa, attraverso il televoto, potrà esprimere la propria preferenza e ai loro voti verranno poi sommati quelli della giuria demoscopica e della sala stampa, per arrivare alla proclamazione del trionfatore assoluto. Non ci resta che attendere per scoprire chi sarà il vincitore di Sanremo 2019. Tra i favoriti anche Simone Cristicchi che ieri sera ha duettato con Ermal Meta, emozionando l'intera platea.