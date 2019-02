Annuncio

A poche ore dall'inizio del Festival di Sanremo 2019, Rocco Papaleo si è tolto un sassolino dalla scarpa. Durante la conferenza stampa del 5 febbraio, il conduttore del DopoFestival ha punzecchiato a distanza una sua ex collega. Stiamo parlando di Belen Rodriguez che, a detta dell'artista lucano, non gli avrebbe mai rivolto la parola nell'edizione della kermesse che hanno condiviso (quella della famosa "farfallina", per intenderci), se non sul palco dell'Ariston perché era scritto nel copione.

Rocco Papaleo ricorda il Sanremo con Belen in conferenza stampa

Martedì 5 febbraio Rocco Papaleo debutterà alla conduzione del DopoFestival, il programma che va in onda su Raiuno subito dopo la puntata di Sanremo.

Intervistato dai giornalisti a poche ore dall'inizio di questa nuova sfida professionale, l'attore si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che stanno facendo molto discutere.

Ricordando l'edizione della kermesse che ha presentato nel 2012, l'artista ha riportato un episodio del quale non si era mai parlato fino ad oggi. Facendo riferimento a Belen Rodriguez e alla sua presenza nel cast fisso della trasmissione qualche anno fa, Papaleo ha detto: "Mi parlò solo sul palco perché c'era nel copione".

"Fuori dal palco non mi ricordo mi abbia mai rivolto la parola". Sono bastate queste brevi dichiarazioni per scatenare il gossip sulla showgirl argentina e sul suo presunto atteggiamento da diva di cui spesso è stata tacciata da chi l'ha incontrata a qualche evento. Le affermazioni di Papaleo stanno facendo il giro delle principali testate giornalistiche, segno che ancora una volta la conduttrice sudamericana è riuscita a catalizzare su di sé le attenzioni dei media anche se non è presente.

Mentre a Sanremo si parla di lei e del suo presunto comportamento gelido nei confronti di un collega, la 34enne si trova nella sua Argentina per un'ennesima vacanza di relax, a meno di un mese di distanza dalla sua ultima partenza per il Sudamerica. Belen ha deciso di rientrare nella sua terra d'origine prima di dare il via ad una serie di nuovi impegni professionali che l'attendono quest'anno (Sanremo Young, Colorado, Tu si que vales e forse Temptation Island Vip).

Sanremo 2019: nella prima serata ospiti Bocelli e Giorgia

Oltre all'aneddoto che Rocco Papaleo ha raccontato su Belen Rodriguez, in queste ore a Sanremo fervono i preparativi per la prima serata del Festival: tra poco, infatti, i 24 Big selezionati dalla commissione capitanata da Claudio Baglioni saliranno sul palco per interpretare per la prima volta i rispettivi brani con i quali sono in gara.

Tra un'esibizione e l'altra, ci sarà ovviamente spazio per la comicità dei co-conduttori Virginia Raffaele e Claudio Bisio, ma anche per la buona musica: oggi, infatti, saranno Giorgia e Andrea Bocelli (insieme al figlio) gli ospiti che delizieranno il pubblico da casa con i loro più grandi successi.