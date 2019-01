Annuncio

Il ritorno di Simona Ventura in Rai ha lasciato scoperta la conduzione di un programma Mediaset che lo scorso autunno ha avuto un grande successo: Temptation Island VIP. I gossip che circolano in rete in queste ore, però, sostengono che Maria De Filippi sia già alla ricerca della persona alla quale affidare la guida del suo reality show; in cima alla lista delle preferenze della presentatrice, pare ci sia la chiacchierata Belen Rodriguez.

Belen padrona di casa di Temptation Island VIP? L'indiscrezione

Il 2019 sembra essere iniziato alla grande per Belen Rodriguez dal punto di vista professionale; sono tante, infatti, le proposte di lavoro che si dice siano arrivate alla showgirl di recente, sia da Mediaset che dalla Rai.

L'ultimo progetto al quale l'argentina potrebbe partecipare tra qualche mese, è la seconda edizione di Temptation Island VIP.

Voci di corridoio, infatti, sostengono che Maria De Filippi (produttrice del reality sulle tentazioni d'amore) voglia proporre all'ex moglie di Stefano De Martino di prendere il posto che un anno fa è stato di Simona Ventura, cioè diventare la padrona di casa del format di Canale 5.

Da quando è stato ufficializzato il passaggio della torinese a Rai 2, in tanti si sono domandati cosa ne sarebbe stato del programma che ha presentato in autunno e dal quale ha avuto tanto, T.I VIP appunto.

Oggi, a distanza di un bel po' di tempo dal ritorno sul piccolo schermo della trasmissione che mette alla prova coppie formate da personaggi famosi, si dice che la De Filippi starebbe seriamente considerando l'ipotesi di affidare la conduzione della seconda edizione a Belen, con la quale collabora da anni a Tu si que vales.

Tutti i progetti di Belen in Tv per il 2019

L'arrivo di Belen Rodriguez nel cast fisso di Temptation Island VIP, non dovrebbe essere ufficializzato a breve; la messa in onda della seconda edizione del reality sulle tentazioni d'amore, infatti, è prevista per l'autunno prossimo, cioè ad un anno dal successo della prima.

Il 2019 dell'argentina, però, si dice che sarà ricco di impegni sul piccolo schermo: a febbraio, subito dopo il Festival, la showgirl dovrebbe far parte della giuria di Sanremo Young, il format condotto da Antonella Clerici.

In primavera, invece, la 34enne dovrebbe tornare alla guida di un programma che l'ha vista protagonista assoluta qualche anno fa, Colorado; è stato Tvblog il primo a svelare che la soubrette sarebbe prossima a far nuovamente coppia con Paolo Ruffini alla guida del format che Italia 1 dedica alla comicità.