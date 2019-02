Annuncio

Nella puntata di oggi di Uomini e donne si è tornati a parlare del video che ha smascherato GianBattista e Claire. Il filmato, arrivato alla redazione da parte di un telespettatore che si trovava accanto a loro in un bar di Bergamo, non lascerebbe spazio a dubbi. Claire rimprovera a Gianbattista di non essere coerente e di rischiare così di far capire al pubblico qualcosa. ''Allora provo a toccarmi il naso così'', dice il cavaliere, pensando di mimare con un gesto la sua innocente preoccupazione.

Dopo aver fatto vedere il filmato ai due, Maria De Filippi non ha avuto dubbi: ''Tu non sei un cretino, io nemmeno: va bene così?'' La conduttrice ha poi espresso il suo parere, dicendo a Gianbattista che forse tutto ciò è accaduto non per colpa sua.

La 'mente' sarebbe dunque Claire, che in puntata ha negato ogni accusa, respingendola al mittente.

Uomini e Donne Over, Claire cerca di giustificarsi

Non contenta, Claire ha cercato di discolparsi dicendo che il filmato che la inchiodava insieme a GianBattista era stato montato ad arte. Successivamente, ha provato a dare una spiegazione a tutto ciò dichiarando di non essere ancora uscita dalla trasmissione per via della gelosia ossessiva di GianBattista e del suo comportamento altalenante. Il cavaliere ha ammesso invece di aver parlato con Claire in merito a cosa e come comportarsi in studio. A quel punto, sia Maria De Filippi che gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti non hanno avuto dubbi: Claire sarebbe stata la 'regista', colei che diceva all'uomo cosa dire in trasmissione e come comportarsi.

Gianbattista non ha negato, rimarcando il fatto di essere molto interessato a lei da quattro mesi e di aver accettato tutto ciò perché non vi era altro modo.

Maria De Filippi invita GianBattista e Claire a lasciare il Trono Over

Dopo la discussione infuocata in studio, GianBattista ha parlato a cuore aperto a Claire: ''Io mi gioco la reputazione, voglio sapere se tu provi sentimenti per me''. La dama non ha risposto, lasciando il suo corteggiatore con l'amaro in bocca. Lo studio si è dunque schierato dalla parte dell'uomo che, forse, ha agito in questo modo perché innamorato. Maria De Filippi, vedendo GianBattista visibilmente in difficoltà, non ha lasciato spazio ad alcuna possibilità: ''Anche se Claire volesse rimanere, io non ci tengo''. La parentesi spinosa si è conclusa con l'uscita dei due, ma siamo certi che la questione non finirà qui.