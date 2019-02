Annuncio

In questi giorni in molti hanno criticato il modo in cui viene stilata la classifica al Festival di Sanremo che prevede in percentuali diverse il giudizio di una giuria demoscopica, una giuria d’onore, la sala stampa e il televoto. Fra le polemiche più accese, la rivolta del pubblico dell’Ariston contro l’esclusione dal podio di Loredana Bertè e il secondo posto di Ultimo che si è scagliato per questo motivo contro i giornalisti. Nel frattempo la Rai ha pubblicato i dati effettivi sulle votazioni e se si analizzano i dati relativi al televoto la realtà per i due artisti non cambia molto.

Loredana Bertè quinta classificata a Sanremo per il televoto

Nella serata conclusiva del Festival di Sanremo il pubblico ha fischiato contro l’esclusione dal podio di Loredana Bertè e dopo il Festival in molti hanno criticato la presenza di altre giurie oltre al televoto.

Se si guardano i dati ufficiali resi noti dalla Rai, però, si scopre che a tradire Loredana è stato proprio il pubblico a casa.

Analizziamo adesso i dati: Loredana Bertè ha raccolto dal pubblico a casa il 3,92% delle preferenze nella prima serata, l’8,12% nella seconda, il 4,31% nella quarta e il 9,49% nella serata conclusiva. Se si fa la media delle percentuali ottenute, come previsto dal regolamento del Festival di Sanremo, si ottiene un risultato pari al 5,45% dei voti. Facendo lo stesso con tutti gli altri cantanti si ottiene che il piazzamento in classifica di Loredana Bertè soltanto con il televoto sarebbe stato peggiore di quello ottenuto, si sarebbe classificata infatti quinta.

Cosa sarebbe successo se ci fosse stato solo il televoto?

Se a Loredana Bertè pare sarebbe andata peggio con il solo televoto, cosa sarebbe successo agli altri cantanti in gara? Mahmood si sarebbe classificato solo quindicesimo, mentre Irama sarebbe arrivato sul podio.

Di seguito la classifica ottenuta calcolando le medie dei risultati ottenuti alla penultima votazione dei cantanti in gara.