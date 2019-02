Annuncio

Nella terza serata del Festival di Sanremo, andata in onda ieri in prima serata su Rai 1, abbiamo ascoltato 12 delle 24 canzoni in gara, cosa avvenuta anche nella precedente serata del mercoledì.

Al secondo ascolto alcuni brani hanno riscosso molti più consensi, come nel caso della canzone di Simone Cristicchi che ha emozionato il pubblico dell'Ariston, il quale lo ha omaggiato con una standing ovation.

Questo venerdì invece, la serata sarà dedicata ai duetti con molti ospiti del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione, che canteranno insieme ai ventiquattro big in gara, una versione rivisitata della loro canzone.

Sanremo: tutti in piedi per Simone Cristicchi

Un brano poetico ed emozionante quello che Simone Cristicchi ha cantato per la seconda volta sul palco di Sanremo nella terza serata del festival.

'Abbi cura di me' al secondo ascolto ha sciolto la platea che, al termine dell'esibizione, ha omaggiato l'artista con una standing ovation. Tornato in gara a distanza di sei anni dalla sua una ultima apparizione a Sanremo, Cristicchi ha proposto in questa edizione della kermesse canora, un brano molto toccante che vuole lasciare un segno nel cuore delle persone e che parla di una ricerca personale di bellezza, di felicità, di perdono, di sofferenza, di amore. Una sorta di resoconto di ciò che l'artista ha imparato sulla vita sino a questo momento e che sta riscuotendo grande successo tra pubblico e critica.

Sanremo 2019, 4^ serata dedicata ai duetti: Cristicchi con Ermal Meta

Questa sera il Festival di Sanremo ci proporrà una serata dedicata ai duetti e dalle anticipazioni sappiamo ad esempio che Simone Cristicchi si esibirà in coppia con Ermal Meta.

Attesi anche Fabrizio Moro che canterà insieme a Ultimo, Cristina D'Avena con Federica Carta e Shade, Enrico Ruggeri, Beppe Fiorello, Noemi e molti altri. Una versione diversa e inedita dei ventiquattro brani in gara, reinterpretati dagli stessi cantanti con l'ausilio di ospiti illustri. Un solo super ospite è atteso nella serata di oggi: stiamo parlando di Luciano Ligabue, il quale proporrà un omaggio a Francesco Guccini.

Ricordiamo che il Festival di Sanremo può essere seguito in streaming su Raiplay e su tutte le piattaforme social, dove si potrà commentare in diretta tramite gli hashtag sanremo2019, FestivalDi Sanremo, SanRemo69. Appuntamento dunque per le 20,35 su Rai 1 con la quarta serata di Sanremo 2019, dove scopriremo tutte le novità che il direttore artistico Claudio Baglioni ha in serbo per i telespettatori.