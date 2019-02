Annuncio

Beautiful è in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica. Le anticipazioni delle puntate dal 10 al 16 febbraio puntano i riflettori sull'amore ritrovato di Liam ed Hope, che si impegneranno a fare un passo importante. Dopo lo scampato pericolo per la salute di Kelly, Steffy ha sperato che l'ex marito si riavvicinasse a lei, sebbene invano. Liam infatti non ha alcuna intenzione di perdonarla e il trasferimento nella casa immersa nel bosco in cui vive anche Hope ne è stata un'ulteriore prova. Chi godrà della loro distanza ormai incolmabile sarà Bill che, dopo aver ricattato Steffy facendole firmare i documenti per l'annullamento del matrimonio con suo figlio, proverà in tutti i modi a portarla di nuovo nelle sue braccia.

Nelle puntate di Beautiful in onda la prossima settimana, questo complicato triangolo amoroso avrà una clamorosa svolta, visto che Liam chiederà a Hope di sposarlo, certo che Steffy lo abbia tradito ancora con Bill: sarà vero?

Beautiful, puntate dal 10 al 16 febbraio su Canale 5: l'ingenua Steffy

Stando alle anticipazioni di Beautiful della prossima settimana, Steffy si illuderà della ritrovata vicinanza con Liam. I due si sono molto spaventati durante l'ecografia, in quanto la dottoressa ha sospettato che la loro Kelly potesse avere la spina bifida. Per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi. La Forrester crederà di aver riconquistato il suo ex marito, ma dovrà fare i conti con le sue illusioni d'amore.

Liam infatti è innamorato di Hope. Come se non bastasse, il ragazzo è certo che Steffy lo tradisca ancora e insisterà nel farle ammettere la verità. Disperata, Steffy negherà fino allo sfinimento ma Liam la lascerà in maniera definitiva. A quel punto, sola e con la morte nel cuore, la Forrester andrà da Bill e sarà sul punto di cedere nuovamente alla sua serrata corte.

Liam chiede a Hope di sposarlo nelle puntate di Beautiful della prossima settimana

Un grande colpo di scena attende i telespettatori. Dopo aver rotto con Steffy una volta per tutte, Liam capirà che la donna giusta per lui è Hope. Deciso e fermo nelle sue convinzioni, le chiederà di sposarlo, ricevendo un commosso 'sì'. Wyatt intanto verrà a sapere della presunta liason tra Steffy e Bill e metterà in guardia Liam.

A quel punto la giovane Forrester capirà la reale motivazione che ha spinto il suo ex marito a troncare definitivamente con lei. Le anticipazioni di Beautiful delle puntate dal 10 al 16 febbraio su Canale 5 si chiudono col la resa dei conti tra Hope e Steffy, che verrà a sapere dell'imminente matrimonio tra la rivale e Liam: è davvero finita tra loro?