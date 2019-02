Annuncio

Niccolò Moriconi (l'artista conosciuto con il nome di 'Ultimo') si è aggiudicato il secondo posto nell'ultima edizione di Sanremo 2019. Primo classificato, e dunque vincitore, è stato invece Mahmood. La vittoria mancata di Niccolò ha fatto emergere molta rabbia nello stesso giovane artista, il quale subito dopo il Festival si è sfogato rispondendo duramente ai giornalisti nel corso di una breve conferenza stampa. Ai giornalisti stgessi ha, inoltre, rivolto pesanti dichiarazioni.

Ultimo dopo il Festival di Sanremo: lo sfogo inaspettato

Niccolò non si è presentato al Dopofestival, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa apparendo abbastanza furioso con i giornalisti stessi. L'artista ha fatto sapere che il suo brano intitolato "I tuoi particolari" non aveva assolutamente alcuna pretesa di vittoria dichiarando, contro i giornalisti: "Al contrario di ciò che avete scritto voi".

Il lungo sfogo ha visto Ultimo dichiarare pesantemente al giornalista presente in sala durante la conferenza stampa, le testuali parole: "La mia vittoria, al contrario di tanti giornalisti che hanno rotto il ca**o per l'intera settimana con la presunzione di poter giudicare la carriera dei prossimi venti anni degli artisti, arriva dopo il Festival. La mia vittoria sono le persone che mi vogliono bene e coloro che si riconoscono in ciò che scrivo".

Le sue parole, questione di delusione personale: 'Grazie ai fan'

Niccolò Moriconi non porta rancore, malgrado la vittoria mancata, ma ha dichiarato di essere molto deluso in quanto le aspettative personali erano di gran lunga superiori al risultato finale.

"Non ce l'ho con voi ma con me stesso e sono amareggiato. Io punto sempre all'eccellente, non punto mai al buono. È normale, quindi, che se una persona punta ad aspettative migliori e dopo non le realizza non può essere contento", ha dichiarato il cantante.

Intanto da poche ore il ragazzo ha pubblicato, sul proprio profilo social ufficiale (Instagram) le classifiche del televoto con le percentuali dei risultati ottenuti ringraziando, attraverso una serie di immagini, tutti i suoi fedeli fan. Le parole di Ultimo rivolte al pubblico sono state le seguenti: "Questo è il televoto da casa, la mia vittoria è la gente. Il mio vero Sanremo [VIDEO] inizia adesso". Di seguito vi riportiamo anche un post dedicato ad un suo grande amico di avventura, Fabrizio Moro, il quale ha ringraziato per le emozioni vissute.