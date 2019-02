Annuncio

Continuano su Rai Due le vicende di Shaun Murphy, il giovane autistico affetto dalla sindrome del Savant, specializzando dalle intuizioni geniali al St. Bonaventure Hospital di San Josè. Dopo una prima stagione di successo anche in Italia, gli episodi inediti della seconda proseguono ottenendo anch'essi riscontri positivi nel pubblico e nella critica. Stasera andranno in onda, a partire dalle 21,20, il terzo e quarto episodio della seconda stagione. In questo nuovo appuntamento saranno affrontati diversi casi come quello di una donna affetta da endometriosi e di un ragazzo che soffre della sindrome della 'X fragile'. Ci sarà spazio anche per la vita sentimentale di Shaun e per il dottor Glassman che si sveglia dopo l'intervento a cui è stato sottoposto.

The Good Doctor, trama episodi 2x03 e 2x04

Stasera Rai Due trasmetterà il terzo e il quarto episodio della seconda stagione di The Good Doctor. Nell'episodio 2x03, dal titolo '36 ore', mentre è assente il dottor Lim, Shaun e Morgan cercano di gestire il pronto soccorso. Nel frattempo Melendez opera una donna di endometriosi ma l'operazione diventa più lunga del previsto e ci sono delle complicazioni. Il dottor Glassman si risveglia dopo l'intervento e vede la figlia Maddie, morta poco tempo prima. Nell'episodio 2x04, 'Solo per te', i dottori Lim, Morgan e Claire si occupano del caso di una ragazza di 18 anni, un'arrampicatrice solitaria che deve affrontare un'operazione complessa che la mantenga atleticamente in gamba.

I genitori preferiscono una procedura più semplice che però potrebbe renderla disabile. Intanto all'ospedale arriva un ragazzo con la sindrome della 'X fragile' che ha ferito se stesso e la madre. Nel frattempo Shaun decide di fare una sorpresa a Lea, comunicandole l'intenzione di voler affittare un'appartamento per entrambi.

Ci sarà una terza stagione

L'emittente statunitense ABC, durante il TCA (Television Critics Association), ha comunicato il rinnovo di The Good Doctor per una terza stagione che andrà in onda nel 2019-2020. La Serie TV con protagonista Shaun Murphy, interpretato dal giovane Freddie Highmore, è prodotta da ABC Studios e Sony Pictures TV e negli Stati Uniti, ogni settimana, raccoglie una media di 11,2 milioni di spettatori.

In Italia, la scorsa estate, ha avuto un successo inaspettato tanto da spingere la Rai a mandare in onda prima gli episodi in replica e poi, a seguire, la seconda stagione inedita.