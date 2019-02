Annuncio

Annuncio

In queste ore stanno trapelando delle indiscrezioni in merito alla scelta di Luigi Mastroianni. Il momento conclusivo del suo trono andrà in onda venerdì 1 marzo su Canale 5. Così come accaduto per le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, nonostante la produzione di Uomini e donne provi ad essere molto riservata in merito, degli spoiler emergono ugualmente. Ieri sera, infatti, pare sia stata registrata la scelta di Luigi e il ragazzo avrebbe optato per Irene. Dopo numerosi alti e bassi, infatti, il tronista avrebbe preferito la giovane romana invece che la seducente Valentina.

Il percorso di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne è stato molto turbolento

Venerdì 1 marzo andrà in onda la scelta di Luigi Mastroianni. Il bel siciliano, dopo la forte delusione per Sara Affi Fella, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco a Uomini e Donne nella speranza di trovare una fidanzata.

Annuncio

Il suo percorso è stato alquanto travagliato. Dopo un primo avvicinamento ad Irene, infatti, il tronista è andato in confusione per l'arrivo di una nuova corteggiatrice, Valentina. La ragazza, infatti, ha messo letteralmente in discussione tutto il percorso di Mastroianni. Il ragazzo, infatti, è rimasto disarmato dalla femminilità di Valentina al punto da bruciare insieme a lei tutte le tappe. Il suo obiettivo era, infatti, quello di riuscire a recuperare il tempo perso. Irene e Valentina sono due donne estremamente differenti. Una molto più irruenta e a tratti immatura, l'altra molto più pacata e femminile. Ad ogni modo, dopo mesi di turbolenze, alti e bassi, a trionfare pare sia stata Irene.

Luigi Mastroianni avrebbe scelto Irene che gli avrebbe risposto di si

in questi giorni, molto probabilmente ieri sera, è stata registrata la scelta di Luigi Mastroianni. Dopo il week-end trascorso al castello con le due corteggiatrici, il ragazzo ha preso la sua decisione.

Annuncio

Stando a quanto emerso, pare che a trionfare sia stata Irene. La ragazza, che da sempre ha mostrato un forte interesse nei confronti del tronista, gli avrebbe naturalmente risposto in modo affermativo. i due, infatti, pare abbiano potuto coronare il loro sogno e trascorrere il party nel castello in compagnia di parenti e amici. Per quanto riguarda Valentina, invece, la bella e seducente corteggiatrice pare sia tornata a casa a mani vuote. Sicuramente non si sarà dispiaciuta eccessivamente, dal momento che ha sempre affermato di non essere innamorata di Luigi.