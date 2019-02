Annuncio

Siamo giunti ad un nuovo appuntamento di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. La puntata odierna, 27 febbraio 2019, che andrà in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5 sarà dedicato al primo appuntamento settimanale del Trono Over. Come tutti i primi appuntamenti, si inizierà proprio col parlare della dama torinese Gemma Galgani e il suo Rocco.

Diretta Uomini e Donne

14.56 Subito dopo la puntata scorsa, Gemma si sfoga con la redazione sia su Rocco che su Gemma. Sul suo uomo, la dama sostiene di aver impiegato più sentimenti tra i due e di essere rimasta molto delusa dalla sua proposta.

14.53 Un altro filmato mostra una discussione tra Gemma e Tina dietro le quinte. L'opinionista infatti sostiene che la torinese è falsa, dimostrando adesso delle resistenze che non ha mai avuto in precedenza con i suoi ex fidanzati.

14.50 Si parla adesso di Gemma e Rocco. Prima di farli entrare, un filmato riassume quanto accaduto la settimana scorsa tra loro. Si parla principalmente della voglia di Rocco di trascorrere una notte a Torino a casa di Gemma e di lei che, invece, lo ha rimandato via.

14.45 Inizia la puntata e subito si parla di Claire e Gian Battista. L'opinionista Tina Cipollari, imitando Bruno Vespa, ha fatto preparare un plastico per prendere in giro i due protagonisti.

Anticipazione Uomini e Donne: Rocco e il suo ultimatum

Le cose tra Gemma e Rocco sembrano andare bene dopo che hanno deciso di riprendere la loro conoscenza. Tuttavia, un tarlo si è insidiato nel loro rapporto. Infatti, quello che prima era stato causa di rottura, continua ancora a far dubitare la donna.

Nello specifico, Rocco vorrebbe concludere con lei e avere maggiore intimità. Dal suo canto, Gemma preferisce aspettare ed essere davvero sicura dei suoi sentimenti prima di lasciarsi andare totalmente.

Durante la puntata di oggi, l'uomo proporrà alla donna di andare per almeno una serata alla villa dove i due precedenti tronisti hanno concluso il loro percorso nel programma. Lei, tuttavia, si sentirà messa troppo alle strette e vede in questa proposta quasi un'imposizione. Anche oggi, quindi, per la coppia non sarà una puntata del tutto tranquilla.