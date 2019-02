Annuncio

Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo che l'ha vista protagonista a Uomini e donne qualche mese fa, dove venne smascherata dal suo ex fidanzato Nicola Panico, il quale rivelò a tutti che la ragazza aveva preso in giro la redazione del dating show tenendo nascosta la loro relazione. Una confessione che ha messo Sara 'alla berlina', al punto da costringerla a cancellare il suo vecchio profilo Instagram e a stare per diversi mesi lontana dai riflettori mediatici e dai social. In queste ore, però, Sara è tornata a parlare dello scandalo e degli errori commessi a Uomini e donne, ammettendo ancora una volta di aver sbagliato.

Uomini e Donne, Sara torna a parlare dello scandalo

Nel dettaglio, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne ha risposto ad alcune delle domande che le sono state poste sui social dai suoi fan, i quali inevitabilmente finiscono per chiederle ancora qualcosa su quel periodo molto discusso della sua vita.

La Affi Fella pur ammettendo che in questo momento della sua vita può considerarsi felice e appagata, ha ammesso che tornando indietro di sei mesi direbbe a se stessa di 'non fare str.....', così come ha fatto.

La Affi Fella, quindi, ha aggiunto di aver sbagliato tanto 'forse troppo' in passato e che ad oggi si pente amaramente di quello che è successo. 'Oggi però mi sento una persona migliore, sono davvero cambiata', ha scritto Sara rispondendo ai suoi fan.

'Ho sbagliato tanto', scrive Sara sui social

E del resto lo scandalo venuto fuori a Uomini e donne ha cambiato radicalmente la vita personale di Sara, la quale grazie al successo e alla popolarità che aveva acquisito nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, si stava costruendo la sua carriera sui social.

Tutto, però, è stato spazzato via da questo errore che l'ha portata a fare dei passi indietro e a rinunciare a molti di quelli che potevano essere per lei dei nuovi punti di partenza lavorativi.

Piano piano, però, l'ex tronista di Uomini e donne ha ripreso in mano la sua vita e come lei stessa ha scritto sui social, in questo momento può ritenersi felice. Sara inoltre, ha voluto dare anche un consiglio a tutte le persone che hanno scelto di tornare a seguirla sui social dopo che si è aperta un nuovo account, che è quello di seguire sempre i propri sogni e di non arrendersi mai. Dopo questo pentimento arriverà il perdono da parte di Maria De Filippi e della squadra di Uomini e donne? Lo scopriremo nei prossimi mesi.