Annuncio

Annuncio

I misteri de "Il Segreto", in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:30 e la domenica alle 16:25, diventano sempre più fitti con il proseguire della stagione. Questa settimana, secondo le anticipazioni de "Il Vicolo delle News", Elsa Laguna riesce finalmente a smascherare Antolina, che avrà una dura reazione nei suoi confronti [VIDEO]proprio di fronte a Consuelo e Marcela, che saranno sbalordite dal suo comportamento, rendendosi conto del modo in cui Antolina tratta la loro amica.

Nel frattempo, Julieta mette una pulce nell'orecchio di Prudencio dicendogli che Fernando ha scoperto la verità sulla scomparsa dei soldi di Francisca e su tutti i suoi intrighi.

Adela, purtroppo, riceve delle pessime notizie: la sua vita è ancora in pericolo.

Annuncio

Il medico dell'ospedale le rivela che le sue condizioni di salute sono gravi: nel suo cervello, infatti, sono presenti delle schegge di pallottola che potrebbero causare, in qualsiasi momento, la morte della dolce maestra di Puente Viejo. La donna, però, non volendo preoccupare il marito Carmelo, non gli rivelerà ciò che le è stato riferito dal dottore.

Elsa scoprirà la verità sul fratello?

Adela, infine, torna a casa, benché continui a nascondere la verità sulle sue precarie condizioni di salute al povero Carmelo. Elsa, nel mentre, è ancora intenta a scoprire la verità su ciò che è successo al fratello e farà delle scomode domande sia a Isaac che ad Antolina. La giovane donna, nonostante i ripetuti fallimenti, non si arrende e continua a cercare la verità su suo fratello ma, sebbene si riavvicini ad Amancio, non riesce ancora a capire cosa sia successo.

Annuncio

Don Berengario cerca di trovare Magdalena, che sembra scomparsa nel nulla, ma cerca di mantenere un atteggiamento tranquillo. Nel frattempo, Raimundo viene salvato inaspettatamente da Fernando, che ferma il suo compare Fulgencio, intenzionato a uccidere sia Raimundo che donna Francisca [VIDEO].

Antolina e Isaac si sposano

Raimundo scopre che Fulgencio ha avuto un ruolo chiave nel rapimento di donna Francisca, di cui ormai da diverso tempo non si sa più nulla. Nel frattempo, Antolina rivela ad Amancio che presto si sposerà con Isaac, ricevendo a tale notizia un'inaspettata reazione pacata da parte dell'uomo. La stessa Antolina, nel momento in cui racconterà a Marcela della conversazione avuta con Amancio, mentirà alla donna raccontandole che Amancio alla notizia del suo matrimonio con Isaac ha reagito con estrema rabbia.