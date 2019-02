Annuncio

Annuncio

E' stata trasmessa ieri, in prima serata, l'attesa scelta della tronista napoletana Teresa Lagella. La ragazza, che ha concluso il suo percorso sul trono, si ritrova attualmente da sola, malgrado abbia investito testa, cuore e sentimenti. Teresa, infatti, si è dichiarata ad Andrea Dal Corso, ricevendo da quest'ultimo un inaspettato rifiuto. Il corteggiatore prescelto non si è affatto presentato alla scelta, ma si è limitato ad avere un confronto faccia a faccia con il padre dell'ormai ex tronista, dichiarandosi non pronto all'inizio di una relazione stabile. Inutile chiedersi come possa sentirsi la Langella dopo il 'no' di Andrea, ma le sue prime parole di delusione sono state già pronunciate nella puntata di ieri.

Annuncio

Uomini e Donne, Teresa Langella dopo il rifiuto di Andrea: 'Sto molto male'

Teresa si è dimostrata forte e determinata nel corso dell'evento che ha avuto luogo al Castello, in cui è stata ideata la sua festa di fidanzamento. Malgrado l'apparenza, però, Teresa subito dopo il rifiuto del ragazzo ha annunciato a tutti i suoi invitati: "Non so come riesco ad essere così razionale, sarà che sto morendo dentro, ma ho una cosa importante che vale molto di più ed è l'amore della mia famiglia. Io ci ho messo il cuore sin dal primo giorno perché sono fatta così. Sto male, tanto male'. Parole piene di delusione quelle di Teresa Langella.

Nel frattempo, anche Giulia De Lellis ha detto la sua sul 'no' di Andrea Dal Corso, confessando di non aver mai nutrito simpatia nei suoi confronti. L'influencer romana ha anche ammesso in una Instagram Stories che, secondo lei, la Langella 'si è scansata un fosso'.

Annuncio

I migliori video del giorno

Valanghe di critiche sul web ad Andrea Dal Corso dopo il 'no' a Teresa

Il rifiuto di Andrea non ha sorpreso solo Teresa, ma gran parte del pubblico del trono classico di Uomini e donne. Si è trattato di una risposta del tutto inaspettata per i telespettatori, soprattutto per i grandi sostenitori della Langella che non hanno perso occasione per criticarlo sui social. Secondo l'opinione pubblica, il ragazzo avrebbe mancato di rispetto in primis a Teresa, ma anche a coloro che hanno duramente lavorato per realizzare l'evento e le registrazioni oltre che alla stessa conduttrice del people show, Maria De Filippi, la quale ha regalato un'opportunità ad Andrea.

Con rifiuto di presentarsi al Castello, secondo molti, lui ha dimostrato una certa mancanza di coraggio, malgrado si sia sempre apparso molto maturo rispetto ad Antonio Moriconi.

Annuncio

Quest'ultimo si è rivelato essere la non scelta della tronista e, dinanzi a questo rifiuto, è apparso molto deluso e amareggiato. Sembra, dunque, che proprio il giovane Antonio sia stato il solo ad avere un reale interesse nei confronti della Langella.