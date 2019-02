Annuncio

La scelta di Teresa Langella è stata trasmessa, in prima serata, in data venerdì 15 febbraio nel corso della puntata dello 'Speciale Uomini e donne'. La giovane tronista casertana ha scelto il trentunenne Andrea Dal Corso che ha successivamente detto "no" alla ragazza. Si è trattata di una scelta molto criticata da parte del pubblico del trono classico del people show condotto da Maria De Filippi ed, in particolare, da tutti i grandi sostenitori della tronista la quale si è dimostrata amareggiata e fragile. Il comportamento di Andrea ha fatto discutere Giulia De Lellis, tra le protagoniste dello speciale, che ha riservato parole di fuoco all'ex tentatore attraverso alcune Stories pubblicate su Instagram.

Uomini e Donne: Teresa ha scelto Andrea, il no del corteggiatore

Teresa, inaspettatamente, ha fatto ricadere la sua scelta su Andrea Dal Corso. Una decisione che ha spiazzato numerosi fan della tronista che confidavano in una decisione diversa. Infatti, secondo alcuni recenti sondaggi realizzati sui social, la maggioranza dei telespettatori era certa che la tronista avrebbe fatto ricadere la sua scelta su Antonio Moriconi. Il successivo rifiuto da parte di Dal Corso ha scatenato molte critiche sul web. Il corteggiatore è finito anche nel mirino di Giulia De Lellis. Da rilevare che quest'ultima ha anche assunto un ruolo attivo nella puntata serale di Uomini e Donne (l'ex fidanzata di Andrea Damante si è occupata interamente del look di Teresa in occasione della scelta).

Giulia attacca Dal Corso: la sua opinione

Alla fine della messa in onda dell'appuntamento serale la De Lellis ha dedicato ad Andrew alcune Stories su Instagram. Giulia ha lanciato una frecciatina al ragazzo dichiarando che nella vita ci vuole il coraggio. L'ormai ex corteggiatore, infatti, non si è nemmeno presentato al castello per confrontarsi con la tronista.

"Le ho detto che si è scansata un fosso. Lui a me non mi è mai piaciuto, mi dispiace perché poteva finire meglio ma sono contenta perché se doveva finire con una persona del genere è molto meglio che sia andata così" - ha affermato Giulia. Inoltre l'influencer ha definito Andrea: "Un grande parac***". A questo punto cosa risponderà Dal Corso? Come si difenderà dalle pesanti critiche social? Non ci resta che attendere le prossime mosse dell'ex tentatore e, a questo punto, un'eventuale spiegazione su quanto accaduto.