Questa sera, venerdì 15 febbraio 2019, sarà trasmessa in prima serata l'attesa puntata dello Speciale Uomini e Donne. Si tratta di un appuntamento insolito rispetto alla messa in onda delle puntate quotidiane del people show condotto da Maria De Filippi le quali, come già sappiamo, vengono trasmesse ogni pomeriggio sulla rete Mediaset di Canale 5. Nel corso di questa puntata assisteremo alla fine del percorso televisivo della giovane tronista napoletana Teresa Langella. La ragazza, che già in precedenze si era fatta conoscere nell'ultima edizione di Temptation Island nella veste di tentatrice, è giunta al termine del proprio trono e ha deciso di coronare questa esperienza con la sua scelta. Ma dunque cosa vedremo nel corso dell'appuntamento previsto questa sera? Le prime indiscrezioni presenti in rete ci rivelano che saranno tante le sorprese ma soprattutto le emozioni che la stessa tronista riuscirà a trasmettere al pubblico.

Uomini e donne, la scelta di Teresa Langella: questa sera 15 febbraio

Stando alle prime anticipazioni circolanti sul web, stasera assisteremo al weekend di Teresa insieme ai suoi due corteggiatori: Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi. La tronista e i due pretendenti hanno vissuto un emozionante fine settimana nella consueta villa (che ormai il pubblico di Uomini e donne conosce bene). Dopo gli ultimi giorni trascorsi in compagnia con i corteggiatori, vedremo la Langella protagonista di molte emozioni: la ragazza, infatti, si sposterà presso un castello in cui si terrà la festa di fidanzamento.

Nel corso dell'evento vedremo Teresa assieme al prescelto e non solo: saranno tanti gli invitati al castello (tra cui anche i parenti del corteggiatore preferito).

Sebbene sembra essere andato tutto per il verso giusto, in realtà per la tronista si è trattato di un percorso in parte difficile. Sappiamo, infatti che, prima dlela scelta, Teresa ha dato sfogo ad un pianto disperato: scopriamone di più.

Teresa Langella prima della scelta: il pianto disperato

Teresa, fortemente in ansia per la sua scelta, prima del fatidico momento si è lasciata andare a uno sfogo disperato. Nel corso dell'appuntamento previsto questa sera assisteremo al pianto della tronista la quale verrà consolata dalla famosa dama del trono over, Gemma Galgani, che insieme a Giulia De Lellis rivestirà un ruolo fondamentale in questa esperienza. Le anticipazioni rivelano, inoltre, che Gemma e Giulia non saranno i soli personaggi speciali della puntata ma assieme a loro saranno diversi i volti noti: come Alessandro Borghese (il famosissimo chef italiano, che vedremo cucinare per Andrea e Teresa) e Anahi Ricca, la stilista che curerà l'abbigliamento della Langella e dei suoi corteggiatori.

Per ulteriori news non ci resta che attendere la puntata odierna che sarà in onda alle 21:20 su Canale 5.