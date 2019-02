Annuncio

Le vicende dei protagonisti di 'Un posto al sole' mettono lo spettatore di fronte a nuovi colpi di scena in merito ai personaggi principali, tra i quali spiccano i nomi di Guido e Mariella. Il pubblico da molti mesi attende una svolta nel rapporto dei due innamorati, dopo che l'Altieri ha deciso di non informare l'ex compagno riguardo alla paternità e creando una storia fittizia con Cerruti. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 25 febbraio fino a venerdì 1 marzo svelano che Franco verrà trasportato in ospedale dopo aver subito l'aggressione da uno degli scagnozzi di Prisco. I familiari dell'uomo si presentano in clinica per conoscere lo stato di salute di Boschi, con Angela in grande ansia.

Guido, dal canto suo, non si rassegna all'idea di rinunciare all'amore per Mariella e un incontro casuale con l'Altieri sembra aprire delle speranze nell'animo del comandante.

Mariella contenta di essersi riavvicinata a Guido

Il vigile Cerruti teme di non tenere la situazione sotto controllo e di perdere così Mariella. Elena riesce a rialzarsi da un periodo difficile della sua vita tenendo alla larga Valerio, confuso sulla sua situazione sentimentale. Nel frattempo il comandante Del Bue si decide a fare una dichiarazione d'amore romantica a Mariella, che non attendeva altra gioia se non quella di sentire le dolci parole di Guido (Germano Bellavia). Elena soffre molto per il rapporto complesso con Valerio e non sa in quale modo uscire da questa situazione.

Marina è stanca di vedere la figlia alle prese con i continui sbalzi d'umore del padre di Vera. Otello torna a Napoli dopo aver trascorso un breve periodo a Indica portando delle notizie inaspettate.

Franco ha paura per la moglie e la figlia, Elena vuole dimenticare Valerio

Franco (Peppe Zarbo) dopo aver capito di essere nel mirino di Prisco ha paura che la moglie e la figlia siano in pericolo; Elena si dice intenzionata a porre una fine alla storia con Valerio. Renato, invece, deve fare i conti con i sensi di colpa dopo essersi addormentato mentre ha fatto da babysitter al piccolo Jimmy che ha visto un film horror. Serena è impaurita da ciò che possa riservarle il test del Dna e sarà in preda ai dubbi, in quanto teme che Gigi Del Colle possa non essere il suo reale padre.

Infine il padre di Niko (Luca Turco) è terrorizzato all'idea che Jimmi possa aver subito un trauma e si decide a raccontare la verità all'ex moglie.