Annuncio

Annuncio

Da pochi giorni è terminato il Festival Di Sanremo e si comincia a parlare della prossima edizione al punto che è finito al centro delle attenzioni il cantante Albano Carrisi. Quest'ultimo, in un'intervista radiofonica al programma Rai Un Giorno da Pecora, ha espresso il suo parere riguardo l'ultima edizione e la scelta delle canzoni, con giudizi non proprio positivi, in particolare sulla presenza del rap. Inoltre, tra il serio e lo scherzoso, ha dichiarato che non si vedrebbe male come presentatore della settantesima edizione sul palco dell'Ariston. L'artista non ha nascosto di essere disponibile per essere al timone della manifestazione e a chi gli propone di avere come vallette Romina Power e Loredana Lecciso, ha risposto che "sarebbe come unire il fuoco con l'acqua".

Annuncio

Le parole di Albano Carrisi in merito al modo in cui è stato gestito il televoto

Albano ha proseguito dimostrando grande sicurezza e ha parlato delle canzoni di questo Festival di Sanremo, che hanno rappresentato delle novità e nel panorama discografico stanno riscuotendo un buon successo. Ha fatto notare il proprio apprezzamento per il brano del cantante Simone Cristicchi, definito "un fine dicitore". Inoltre il Carrisi ha posto l'accento sul modo in cui si è arrivati a decretare il vincitore della sessantanovesima edizione del Festival. Anche il cantante pugliese ha quindi voluto dire la sua sulle polemiche riguardanti il sistema di voto, decisivo nel decretare la vittoria di Mahmood nonostante il televoto si fosse espresso diversamente.

Annuncio

I migliori video del giorno

Nel corso dell'intervista, Albano non ha usato mezze misure nei confronti della Giuria d'Onore con il quale non ha avuto un rapporto idilliaco negli ultimi Festival a cui ha partecipato. In un'occasione infatti gli ha negato al Carrisi la vittoria e in un'altra situazione è arrivata a escludere il cantante dalla manifestazione. Albano ha anche parlato del modo in cui è stato gestito il televoto, con queste dichiarazioni che non lasciano alcun dubbio: "Il Festival appartiene agli Italiani ed è giusto che siano loro a votare".

Il cantante stila la sua lista degli ospiti

Il cantante nato a Cellino San Marco ha dimostrato di essere pronto a fare i conti con l'esperienza di conduttore sul palco dell'Ariston.

Annuncio

Nel corso dell'intervista a Un Giorno da Pecora si è anche divertito a stilare una sua ipotetica lista di ospiti. Spiccano i nomi di Adriano Celentano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri, a cui ha unito un mondo più o meno nuovo rappresentato da artisti come J-Ax e Fabio Rovazzi.