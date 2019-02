Annuncio

Annuncio

Dopo alcuni giorni dalla messa in onda della puntata dello 'Speciale Uomini e donne la scelta', in cui Andrea Dal Corso ha rifliato un 'no' alla tronista Teresa Langella, il corteggiatore ha parlato per la prima volta e lo ha fatto sul suo profilo Instagram, chiedendo a Teresa la possibilità di un confronto, per dargli modo di spiegare le motivazioni del suo rifiuto. Come ricordiamo, Andrea non si è presentato al party di fidanzamento rifilando un sonoro due di picche alla tronista, la quale, in lacrime, ha dovuto prendere atto della sua decisione, senza avere avuto modo di parlare a quattrocchi con il prescelto. Sta di fatto che ora, l'ex corteggiatore, ha voluto mettere in chiaro alcuni punti, anche a seguito dei tanti attacchi ricevuti sul web, dove gli utenti lo hanno aspramente criticato per il suo atteggiamento additandolo come una persona finta.

Annuncio

Andrea Dal Corso rompe il silenzio e chiede un confronto con Teresa

Per alcun giorni Andrea Dal Corso non si è fatto vivo sui social, ma poche ore fa ha rotto il silenzio e sul suo profilo Instagram ha pubblicato alcune Stories in cui si rivolge direttamente a Teresa Langella, alla quale tiene a precisare che non gli è stato possibile confrontarsi direttamente con lei in quanto il format del programma non lo prevede. Solo in via del tutto eccezionale ha potuto incontrare il padre di Teresa per spiegargli le sue motivazioni. Sul social network, quindi, Andrea ha voluto mettere a tacere, almeno in parte, le cattiverie che gli sono giunte dai fan del programma di Maria de Filippi, subito dopo la messa in onda della puntata: proprio a Teresa chiede un confronto faccia a faccia per chiarire e spiegarle non solo le motivazioni ma le emozioni di quel particolare momento, emozioni che lo hanno spinto a prendere una decisione così importante per la vita di entrambi.

Annuncio

I migliori video del giorno

Uomini e donne speciale, Andrea duramente criticato dopo il no a Teresa

In attesa di sapere cosa deciderà di fare Teresa, non si placano le polemiche intorno all'ex corteggiatore veneto che, con il suo comportamento, ha deluso molti fan di Uomini e donne che speravano in un lieto fine per lui e la giovane napoletana. La delusione è per un no che molti definiscono come 'un rifiuto annunciato', criticando aspramente l'atteggiamento di Dal Corso che viene additato come una persona non vera e un 'falso principe'. Un uomo che ha illuso la ragazza al solo scopo di ottenere maggiore visibilità ed aumentare i followers sui social. Accuse che gettano ombre su tutto il percorso del corteggiatore all'interno del programma di Maria De Filippi.

Annuncio

Ora non resta che attendere la risposta di Teresa alla richiesta di Andrea per un chiarimento.