La scelta di Teresa Langella è stata resa nota nella puntata speciale di Uomini e donne, ma davvero sarà finita così? Andrea Dal Corso ha rifiutato di presentarsi nel castello medievale per parlare con la tronista delusa, dopo il 'no' che ha contrassegnato la fine del suo percorso. A distanza di un giorno da tale puntata, che ha scatenato le critiche dei fan del programma, l'ex corteggiatore ha deciso di esprimersi su Instagram per chiarire le motivazioni del suo mancato confronto. E le sue parole hanno lasciato intendere che il trono ormai concluso potrebbe presto avere una parentesi inattesa. I fan del programma, infatti, attendono che Maria De Filippi possa concedere spazio a Teresa, Andrea e Antonio in una nuova appendice nella quale consentire loro un confronto chiarificatore.

La location ideale, a tal proposito, potrebbe essere lo studio di Cinecittà per uno speciale in onda di pomeriggio. Nel frattempo, le polemiche non sembrano placarsi a distanza di giorni dalla scelta con numerose critiche contro Dal Corso ma anche qualcuno che tenta di correre in suo aiuto.

Teresa Langella non replica alla richiesta di Andrea

Il possibile incontro tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso continua ad incuriosire i fan di Uomini e donne. L'ex corteggiatore, infatti, si è affidato ad Instagram per spiegare le ragioni del mancato confronto con la napoletana: a suo dire, non gli è stato permesso di parlare con Teresa sebbene lui avesse chiesto espressamente di vederla. Queste le sue parole: "Voglio dirti che non mi è stato possibile in alcun modo interfacciarmi con te dopo la scelta.

Le regole del programma purtroppo non lo prevedevano". L'imprenditore veneto ha anche precisato di volerla incontrare per spiegarle le motivazioni del suo 'no' guardandola negli occhi. E mentre i telespettatori si chiedono se tale faccia a faccia possa davvero avvenire davanti alle telecamere, al momento Teresa non sembra affatto disposta a dire la sua in tal senso. La tronista delusa, infatti, non ha ancora detto la sua sul suo profilo Instagram ufficiale, evitando così di fomentare polemiche e discussioni.

La difesa di un amico di Andrea Dal Corso

Il mondo del web si è schierato quasi all'unanimità contro Andrea Dal Corso dopo la puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta di Teresa. Ma tra le tante critiche, segnaliamo anche qualche voce fuori dal coro attraverso la quale le intenzioni dell'ex corteggiatore vengono giustificate.

È questo il caso di Giuseppe Santamaria, il tentatore di Lara Zorzetto a Temptation Island. Lui che ha avuto modo di conoscere Andrea proprio all'interno di un contesto televisivo, ha tentato di difenderlo dalle accuse di business. Affidandosi ad Instagram, Santamaria ha così spiegato: "L'umiltà di Andrea Dal Corso, che ad oggi ritengo mio amico, non l’ho riscontrata in determinate persone del mio stesso ceto a cui magari sono bastati 1000 followers in più per incominciare a volare. Attenzione a guardare solo le copertine senza leggere il libro". Anche queste parole lasciano presagire ad un nuovo capitolo di una scelta non ancora giunta definitivamente al termine. E chissà che i protagonisti di questo complicato percorso non riescano in qualche modo a stupire ancora i fan di Uomini e donne.