Annuncio

Annuncio

Venerdì, 22 febbraio, andrà in onda il secondo dei tre appuntamenti dello 'Speciale Uomini e donne: la scelta', dedicato ala decisione finale di Lorenzo Riccardi, chiamato a scegliere con chi uscire dal programma di Maria De Filippi tra le due corteggiatrici rimaste, Claudia e Giulia. Prima della messa in onda della puntata, hanno cominciato a venire fuori le prime indiscrezioni sul web riguardanti quanto successo nel corso della registrazione e, secondo le quali, il tronista milanese avrebbe scelto la giovane di Latina Claudia Dionigi.

U&D, spoiler 2^ puntata: Lorenzo avrebbe scelto Claudia

Grande attesa per la messa in onda della seconda puntata dello speciale di Uomini e Donne e che vedrà protagonista Lorenzo Riccardi, chiamato a scegliere tra Claudia e Giulia.

Annuncio

Come nel caso di Teresa, alcune indiscrezioni sono cominciate a circolare in rete ancor prima della messa in onda della puntata. In particolare, molti utenti sono stati attenti ai movimenti social degli invitati alla festa di fidanzamento. Secondo i rumors, il clima all'interno della villa non è stato particolarmente sereno a causa di una furiosa lite tra il tronista e Claudia, che ha costretto Lorenzo ad interrompere la registrazione, salvo poi cambiare idea. Da quanto riporta anche il sito 'Il Vicolo delle news', però, Lorenzo alla fine avrebbe scelto proprio Claudia che si sarebbe presentata al Castello, dando il via ai festeggiamenti. La sorella dell'ormai ex tronista, inoltre, in questi giorni sembra aver cominciato a seguire sui social la Dionigi.

Annuncio

I migliori video del giorno

La scelta di Lorenzo in onda il 22 febbraio in prima serata su Canale 5

La scelta di Lorenzo, quindi, verrà trasmessa in prima serata su Canale 5 il prossimo 22 febbraio, Trattasi della seconda delle quattro puntate previste per il nuovo format di Uomini e Donne, che ha visto la puntata d'esordio riscuotere un discreto successo in termini di ascolti. L'appuntamento che ha visto protagonista la scelta di Teresa Langella, infatti, è stato visto da una media di 3.402.00 spettatori per uno share del 16,73%.

Intanto, dopo il clamoroso rifiuto di Andrea Dal Corso che non si è presentato alla festa di fidanzamento, i fan di Uomini e Donne sono in attesa di conoscere come andrà a finire il percorso di Lorenzo, un tronista molto amato e apprezzato dal pubblico per la sua simpatia e spontaneità.

Annuncio

Appuntamento, dunque, per venerdì 22 febbraio a partire dalle 21,25 su Canale 5, per seguire la seconda puntata di 'Speciale Uomini e Donne, la scelta'.