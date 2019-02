Annuncio

Annuncio

Il Paradiso delle Signore continua a portare numerose novità e colpi di scena. Le trame delle puntate che andranno in onda sul famoso Rai1 fino al 22 febbraio dell'anno corrente svelano che importante sarà la decisione di Clelia, la quale ha intenzione di andarsene via. Nel frattempo, in Vittorio nasceranno alcuni dubbi riguardo la sorellastra, nonostante l'importante confessione fatta alla Veneri. Marta ed il direttore del 'Paradiso' scopriranno un segreto molto particolare riguardante il passato della giovane Lisa, arrivata da poco alla boutique. Tutti gli occhi saranno puntati sicuramente sulle varie relazioni amorose tra i personaggi principali tra cui: Umberto, Adelaide ed Andreina, all'interno del quale sarà la gelosia ad avere un ruolo primario.

Annuncio

Trame 'Il Paradiso delle Signore': Lisa ha un segreto

Nei prossimi episodi della fiction in onda la prossima settimana, sarà possibile notare i continui dubbi che nasceranno in Vittorio riguardanti la sua sorellastra.

Adelaide si mostrerà gelosa di Umberto, il quale non riuscirà a sopportare la scomoda presenza di Andreina. Tra le due ragazze nascerà immediatamente un'accesissima discussione che non porterà buoni risultati. Gli incontri tra il dottor Cesare e l'ex fidanzata di Riccardo cominceranno ad essere più frequenti a causa di un problema che spingerà l'uomo ad andare al negozio milanese. Il misterioso segreto di Lisa verrà scoperto dal duetto Marta- Vittorio, i quali si mostreranno sempre più determinati a sbugiardarla.

Annuncio

Nel frattempo, Nicoletta si accorgerà ben presto di quanto Cesare sia interessato a lei, ma la ragazza non proverà ad interagire con lui, poiché a causa della sua gravidanza potrebbe respingerla. Intanto, arrivano ottime notizie per l'ex universitario Federico, il quale riceverà una proposta di lavoro per una testata giornalistica.

Arriva 'San Valentino' alla boutique

Anche al Paradiso delle Signore sono iniziati i preparativi per festeggiare 'il giorno degli innamorati'. la giovane Roberta ha intenzione di fare un bellissimo regalo a Federico al fine di dimostrargli il suo amore. Grazie all'impegno di Tina, Antonio deciderà di dare una seconda chance alla sua storia d'amore con Elena.

Importante è l'arrivo di Conti nel capoluogo lombardo, il quale è sempre più pronto a svelare a Vittorio tutta la verità sulla rappresentante Lisa, la quale è soltanto un'imbrogliona.

Annuncio

Successivamente Nicoletta dovrà affrontare i suoi sentimenti, scegliendo tra il dottor Cesare ed il bel Riccardo, i quali le faranno un regalo per San Valentino. Infine, Ludovica continuerà a causare guai tra Antonio ed Elena.