Proprio nella giornata di oggi l’attore Salvatore Esposito pubblica finalmente il primo trailer ufficiale sulla nuova stagione di “Gomorra”, la nota serie televisiva italiana che ha ormai spopolato in tutto il mondo, apprezzata soprattutto negli Stati Uniti d’America.

Gomorra 4: Genny si sposta a Londra

Nelle prime scene del trailer riusciamo ad intravedere il personaggio di Genny Savastano in vesti del tutto diverse. La sua sembra essere una nuova vita ricostruita nella città di Londra, pronto a cambiare tutto dopo la perdita del tanto odiato ed amato Ciro Di Marzio. Il suo nuovo obiettivo sarà quello di proteggere la propria famiglia, preservare il rapporto con la moglie Azzurra, e dire addio alle violente dispute con i rivali, lasciando tutto nelle mani di Patrizia. La tranquillità, però, sembra durare ben poco, Genny e la sua famiglia tornano ad essere sotto attacco e pronti ad iniziare a prepararsi per una ennesima guerra.

Il ritorno di "Sangue Blu" e non solo

Nel trailer vengono presentati anche nuovi personaggi, pronti a prendere parte a questa battaglia e combattere una volta e per tutte il clan dei Savastano. Si intravedono anche i vecchi personaggi della nota serie di Sky, come Patrizia (Cristiana Dell’Anna), Enzo “Sangue Blu” (Arturo Muselli), Valerio (Loris De Luna) ed Azzurra (Ivana Lotito).

Ma una delle domande più celebri e ricorrenti è: Ciro tornerà? E' ancora vivo?. In effetti dietro le quinte ci sarà il ritorno anche di Marco D’Amore, pronto ad indossare i panni da regista e dirigere i suoi amici e colleghi durante alcune scene della serie tv.

Ultima stagione? Potrebbe non esserlo

Nonostante non sia ancora stato trasmesso il primo episodio, in molti si domandano già se questa sarà la stagione conclusiva di Gomorra.

Sembra che la produzione stia già pensando alla storia che farà da sfondo alla quinta stagione e su come in futuro potranno evolvere le storie di alcuni personaggi. Al momento, però, la notizia non è ancora certa, soprattutto perché l'autore Roberto Saviano ha più volte dichiarato di voler terminare la serie prima che possa avere un effetto contrario sulle persone. Quindi non ci resterà che aspettare le nuove puntate e vedere come evolverà il tutto.

Inoltre, la quarta stagione di Gomorra non mostrerà scene ambientate solo nella città di Napoli e di Londra, ma anche quelle della città di Bologna e di Reggio Emilia. I nuovi episodi saranno trasmessi da Sky Atlantic a partire da venerdì 29 Marzo, pronti a tenere incollati al televisore milioni di spettatori.