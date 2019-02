Annuncio

Il Paradiso delle signore non arresta il suo successo e torna con un nuovo appuntamento settimanale che non mancherà di riservare sorprese ai telespettatori. Le trame degli episodi in onda dall'11 al 15 febbraio, rivelano che Silvia Cattaneo scoprirà la verità su Clelia nel momento in cui Oscar si recherà da lei e le dirà di essere il marito della capo commessa. Nel frattempo, Federico troverà il coraggio di rivelare la verità sul suo percorso universitario alla madre e deciderà di lasciare gli studi mentre Vittorio farà una sconvolgente scoperta.

Infine, Nicoletta farà un incontro inaspettato che potrebbe farle dimenticare per sempre Riccardo.

Il Paradiso delle signore, Federico rivela la verità a sua madre

Le trame Il Paradiso delle signore dall'11 al 15 febbraio, rivelano che Vittorio e Marta hanno avuto una lite piuttosto accesa a causa della mancata assunzione di Riccardo al Paradiso.

Tuttavia il bel Conti, non riuscirà a tenere il punto troppo a lungo e cercherà di far pace con la Guarnieri. Tina, inizierà l'impegnativa lezione di canto con il signor Recalcati e riceverà l'inaspettata visita di sua madre Agnese che la vedrà esibirsi con il brano, Mille lire al mese. Nel frattempo Federico, dopo aver rivelato la verità sui suoi studi a suo padre Luciano, troverà il coraggio di farlo anche con la madre. Marta e Vittorio organizzeranno un concorso tra le Veneri per scegliere colei che darà un volto alla copertina del catalogo del Paradiso Market. Proprio in quell'istante arriverà Lisa Contemo, un'affascinante ed intraprendente rappresentante di biancheria intima. Tina farà di tutto per scoprire chi è la cantante legata al passato di Recalcati, così facendo però, metterà a rischio il suo rapporto con l'uomo.

Silvia non prenderà affatto bene la decisione del figlio di lasciare l'università ed accuserà Roberta di esercitare su di lui un'influenza negativa. Intanto, Riccardo cercherà ancora Nicoletta. Gabriella vincerà il concorso per la copertina del Paradiso Market mentre Vittorio proverà a rassicurare Marta, la quale non si fiderà di Lisa.

Silvia scopre la verità su Clelia

Salvatore proverà ad aiutare Elena a trovare lavoro, ma incontrerà molte difficoltà a causa di Agnese che gli sarà ostile. Nel frattempo, Riccardo deciderà di inserire il figlio che presto nascerà, nell'asse ereditario di famiglia e per questo motivo, si scontrerà con Umberto, il quale a sua volta racconterà tutto ad Andreina, provocando lo sdegno di Adelaide. Federico, intanto, non sopporterà l'invadenza della madre, che ha cercato l'aiuto di Roberta e Paolo per fargli cambiare idea circa la sua decisione di abbandonare gli studi. Vittorio deciderà di vendere per corrispondenza l'abbigliamento intimo proposto da Lisa, ma Marta, non fidandosi della donna, proverà a fargli cambiare idea.

Vittorio e Marta dovranno incontrare Bacchini per parlare dell'angolo dei gioielli, ma poiché Lisa spingerà affinché si chiuda l'accordo con il fornitore della biancheria intima, i due si divideranno i compiti. A causa della presenza di Oscar al Paradiso, Clelia subirà un crollo nervoso e Luciano si vedrà costretto a chiamare un medico. Proprio in questo istante, Nicoletta farà un incontro inaspettato. Luca e Andreina metteranno in atto un piano per separare ancora di più Umberto e Adelaide, già in forte contrasto sulle recenti questioni familiari. Intanto Oscar, pur di riconquistare la moglie, chiederà a Irene l'indirizzo di casa Cattaneo. Gabriella scoprirà che dovrà indossare biancheria intima per posare per la copertina del Paradiso Market ed dirà a Marta di sentirsi molto a disagio. A quel punto, Vittorio chiederà a Lisa di sostituirla visto che ha già posato per quei capi di lingerie. Luciano farà di tutto per proteggere Clelia da Oscar, il quale, nel frattempo si presenterà da Silvia e le confesserà di essere il marito della Calligaris. Recalcati proporrà a Tina di cantare al Circolo per la serata di San Valentino. Silvia e Luciano avranno l'ennesima discussione mentre Vittorio riceverà una notizia sconvolgente da parte di Lisa.