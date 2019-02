Annuncio

Dopo la scelta di Lorenzo Riccardi, ricaduta su Claudia Dionigi, la coppia è apparsa insieme sui social e la romana non ha perso l'occasione per fare una dedica speciale al nuovo fidanzato. A quanto pare, dunque, dopo la puntata serale di Uomini e donne, Lorenzo e Claudia sembrano felici e, soprattutto, ancora insieme.

Infatti avevano colpito le dinamiche della scelta ma anche le parole di Giulia Cavaglià che, dopo aver appreso di non essere lei la prescelta, aveva affermato che il tronista aveva optato per una soluzione di comodo.

Lorenzo e Claudia insieme sui social

Venerdì sera è andata in onda la scelta di Lorenzo, e se in principio sembrava che il milanese si trovasse meglio con Giulia, alla fine la sua preferenza è ricaduta sulla Dionigi.

Dopo la puntata sono arrivate diverse novità: innanzitutto Giulia Cavaglià ha avuto un confronto con il 22enne milanese durante la registrazione del Trono Classico di domenica, e in questo frangente Maria De Filippi le ha offerto di diventare tronista, proposta che la ragazza ha accettato. La neo-coppia, invece, è apparsa per la prima volta insieme in una Instagram Stories di Raffaella Mennoia, in cui i due giovani si mostrano decisamente affiatati.

Il video è accompagnato da una frase scritta proprio dalla Mennoia: "Guardate un po' con chi sono! Sono carini, stanno insieme, Lorenzo è un altro. Sta il sentimento". Dunque i due giovani, a distanza di quasi 10 giorni dalla scelta, formano una coppia nonostante alcune critiche rivolte al milanese per aver tenuto sulle spine le due ragazze fino all'ultimo momento.

La dedica di Claudia

Durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, il "Cobra" avrebbe anche confermato di essersi innamorato di Claudia, con buona pace della Cavaglià che ora potrà consolarsi sul trono insieme ad Angela Nasti e Andrea Zelletta.

Nel frattempo, anche Claudia Dionigi ha voluto inviare una dedica social a Lorenzo. La 28enne di Latina ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae con il 23enne, accompagnata dalla dedica: "Tu che sei la risposta senza chiedere niente". I neo-fidanzati, insomma, sembrano sereni e intenzionati a portare avanti la loro relazione, soprattutto ora che Giulia è diventata tronista, e sicuramente non sarà d'intralcio alla coppia.

Intanto cresce l'attesa per le scelte di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez: le puntate dovrebbero essere registrate tra stasera e domani, e non si esclude che per lo spagnolo possa arrivare un "no", com'è già accaduto a Teresa Langella, rifiutata da Andrea Dal Corso.