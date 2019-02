Annuncio

I fan avevano già urlato al 'ritorno di fiamma', eppure le dinamiche del rapporto che al momento legano Stefano De Martino e la showgirl Belen Rodriguez non sono ancora del tutto note. A scatenare il Gossip riguardante un presunto riavvicinamento sono state le foto pubblicate dal settimanale Chi nei giorni scorsi, in cui i due appaiono felici e affiatati. Tra gli scatti, uno in particolare, ha scatenato la curiosità dei fan: quello in cui il ballerino e la showgirl si scambiano effusioni e carezze, come se fossero una coppia. Ma, se la loro relazione sembrava essersi finalmente sanata, a smorzare l'entusiasmo generale sono state le parole di Stefano.

Il ballerino da Mara Venier: 'Abbiamo sempre avuto questo rapporto'

Ospite al talk di Rai 1, Domenica In, De Martino ha fatto chiarezza sulle immagini che per settimane hanno fatto sognare l'Italia.

Dopo una breve parentesi sui suoi prossimi impegni lavorativi, tra cui la conduzione di Made in Sud, Mara Venier ha spostato l'attenzione sul suo rapporto con Belen, mostrando delle immagini che li ritraggono insieme in atteggiamenti piuttosto affettuosi. Stefano, senza troppi giri di parole, ha dichiarato che lui e la ex moglie hanno sempre avuto questo tipo di rapporto. Tenuti indissolubilmente legati dall'amore per il piccolo Santiago, i due non si sono mai trattenuti dal mostrare, anche di fronte al figlio, l'unione familiare che 'ci sarà a prescindere'.

Ha aggiunto, poi, che a volte è difficile etichettare i rapporti, definire i sentimenti che uniscono due persone. A suo dire, però, 'l'amore non è mai sprecato' e, sopratutto, non lo si può ricondurre alla sola passione.

Amare, amarsi, vuol dire soprattutto supportarsi e stare l'uno accanto all'altra.

De Martino, inoltre, ha dichiarato di essere davvero felice di avere incontrato il grande amore della sua vita. E che il vero valore aggiunto è la famiglia.

Tra pettegolezzi e lieto fine

Non c'è da meravigliarsi se questi teneri scatti rubati hanno fatto il giro del web, scatenando i pettegolezzi e quell'assordante chiacchiericcio mediatico a cui la (ex?) coppia, in fondo, è abituata. A tal proposito, Stefano ha affermato di essersi dato una spiegazione a tutta questa attenzione mediatica: tantissima gente ha vissuto una storia d'amore irrisolta e, per questo, sognerebbe il lieto fine.

Ai giudizi è abituata sopratutto la showgirl argentina che, stando alle parole dell'ex marito De Martino, si è sempre distinto per la sua onestà e per l'odio verso un falso perbenismo che non l'ha mai caratterizzata.