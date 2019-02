Annuncio

Una vita è in Tv su Canale 5 con le anticipazioni da domenica 17 a venerdì 22 febbraio, cosa succederà in quel di Acacias? Centrale sarà ancora Olga, che deve fare i conti con la difficile vita da signorina, alla quale di certo non è abituata. MariaLuisa e le sue amiche non sembrano venirle incontro, non mancando di deriderla in ogni occasione. L'unica sua alleata sarà Blanca, verso la quale nutre un profondo odio. Intanto Victor si deciderà a chiedere alla sua fidanzata di sposalo, ricevendo una risposta inaspettata. Infine Blanca, curiosa di scoprire cosa nasconda la gemella nel suo passato, verrà a sapere di un orribile delitto del quale si è macchiata, l'omicidio del padre.

Anticipazioni Una Vita: Olga dama del terrore

Le anticipazioni di Una Vita della settimana iniziano con le indagini di Blanca e Samuel, decisi a scoprire qualcosa di più sul passato di Olga, cresciuta nel bosco fino a poco tempo fa.

La ragazza vuole andare con loro, ma verrà immediatamente fermata, incrementando l'odio nei loro confronti. Olga penserà bene di preparare un macabro dono per il nascituro della gemella, allestendo una cesta con larve e foglie secche. Il 'regalino' verrà trovato da Ursula che, terrorizzata, preferirà lasciare Acacias per qualche tempo, così da meditare sul da farsi. Nel frattempo, Victor stupirà Maria Luisa con una romantica proposta di matrimonio, ma non riceverà la risposta sperata. Tornati dal Bosco delle Dame, Blanca e Samuel sembrano davvero terrorizzati, ma cercano di non farsi scoprire da Olga.

Blanca innamorata di Diego nelle puntate settimanali di Una Vita

Blanca non solo deve fare i conti con la personalità disturbata di Olga, ma anche con i suoi reali sentimenti.

La ragazza si confiderà con Leonor, confessandole di essere ancora innamorata di Diego. Samuel si rende conto della freddezza della moglie ma, terrorizzato dall'idea di perderla, si comporta come se niente fosse. Le anticipazioni di Una Vita proseguono con l'inquietante scoperta di Ursula e Samuel, che si accorgeranno dell'assenza delle sue sorelle, dove si saranno cacciate? Dopo qualche ricerca, scopriranno che una carrozza le ha scortate nel Bosco delle Dame. I due avranno un terribile presentimento e si metteranno subito sulle loro tracce. Le puntate di Una Vita in onda su Canale 5 da domenica 17 a venerdì 22 febbraio si chiudono con la confessione di Olga a Tomas riguardo un segreto del suo passato, un omicidio che se venisse scoperto cambierebbe per sempre la vita di Blanca e Ursula.