Annuncio

Annuncio

Il Festival di Sanremo di quest'anno ha fatto conoscere al grande pubblico Achille Lauro. Il cantante romano, infatti, prima di approdare sul palco dell'Ariston era noto soprattutto tra gli appassionati del rap, dunque uno stuolo di fan piuttosto di nicchia. Dopo aver interpretato il brano Rolls Royce, invece, pur non riuscendo ad aggiudicarsi alcun premio, l'artista capitolino ha fatto parlare molto di sé, dividendo l'opinione pubblica e il mondo della critica fra chi ha apprezzato l'originalità del suo testo e chi, invece, ha accusato il pezzo di essere una sorta di "inno alla droga".

Grazie alla popolarità acquisita, Achille Lauro potrebbe prossimamente diventare protagonista anche in televisione, approdando in un talent-show nelle vesti di coach.

Annuncio

Infatti, secondo un'indiscrezione diffusa da TvBlog, il 28enne di Roma sarebbe conteso da The Voice e X Factor. Il rapper avrebbe già sostenuto un provino per il programma di Rai2 che quest'anno tornerà con una nuova edizione affidata alla conduzione di Simona Ventura, pare tuttavia che al momento non abbia convinto fino in fondo la produzione che, comunque, non avrebbe ancora scartato del tutto l'ipotesi di inserirlo nel team della trasmissione.

Achille Lauro potrebbe diventare giudice di X Factor

La prossima stagione di The Voice avrà come produttori Talpa e Marco Tombolini (quest'ultimo è legato anche a Fremantle, società britannica che si occupa della realizzazione di X Factor). Sembra che costoro, dopo aver valutato il casting sostenuto da Achille Lauro come eventuale coach del format di Rai2 dedicato ai giovani talenti della musica, non lo abbiano considerato idoneo, ritenendo che le sue caratteristiche possano adattarsi meglio a X Factor.

Annuncio

Dunque, anche se ad oggi l'interprete di Rolls Royce non è stato ancora contattato ufficialmente dagli addetti ai lavori, si starebbe valutando l'ipotesi di far debuttare sul piccolo schermo il 28enne come membro della giuria del talent-show targato Sky.

Del resto i produttori di X Factor stanno lavorando alacremente per selezionare i giudici della prossima edizione, dovendo far fronte agli addii (ormai ampiamente annunciati) di Fedez e Manuel Agnelli. Al momento, quindi, la trasmissione condotta da Alessandro Cattelan sarebbe in vantaggio nella corsa all'ingaggio di Achille Lauro, ma non si può escludere a priori che, a fronte di un clamoroso ripensamento, proprio il pioniere della cosiddetta "samba-trap" possa diventare un nuovo protagonista di The Voice, andando a raccogliere l'eredità del collega J-Ax.