I colpi di scena a Uomini e donne trono over non mancano mai e nel corso dell'ultima registrazione del programma, avvenuta ieri pomeriggio, c'è stata una novità importante riguardante il percorso di Gemma Galgani, che come ben saprete sta portando avanti la frequentazione con il cavaliere Rocco Fredella. Le cose tra i due, però, non stanno andando proprio nel migliore dei modi e dopo una serie di scontri che si sono verificati nel corso delle ultime puntate di messa in onda, ecco che è arrivata la proposta del tutto inaspettata da parte di Rocco.

La proposta speciale di Rocco per Gemma Galgani: anticipazioni U&D

Le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di Uomini e donne trono over, che avremo modo di vedere in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che per Gemma arriverà una proposta decisamente 'piccante' che potrebbe non lasciarla indifferente.

Come ben saprete, in queste settimane stanno andando in onda le puntate speciali di Uomini e donne dedicate alle scelte dei tronisti in carica e la location adibita è quella di un castello.

Tra i protagonisti di queste puntate vi è anche Gemma Galgani nelle vesti di dispensatrice di consigli in tema d'amore, la quale nel corso della prima puntata si è lasciata andare alle lacrime nel momento in cui ha avuto la possibilità di confrontarsi con Teresa Langella, tirando in ballo anche la sua precedente storia d'amore con Giorgio Manetti (che a quanto pare ancora non ha dimenticato del tutto!).

Rocco, stando agli spoiler che arrivano dalla registrazione di Uomini e donne di ieri pomeriggio, ha deciso di organizzare una sorpresa a Gemma e per farlo ha chiesto alla produzione di poter avere a disposizione anche lui un castello, per una sola notte, così da poter passare del tempo con la dama torinese.

Rocco vuole trascorrere la notte con Gemma al castello

Insomma una proposta decisamente allettante per la dama, la quale più volte si è lamentata del fatto che Rocco non prendesse in mano le redini della situazione per questo fidanzamento.

E invece, questa volta, Rocco potrebbe davvero stupire Gemma con il soggiorno nel castello per una notte intera, dove potrebbe succedere di tutto. Ma quale sarà a questo punto la decisione finale della dama torinese? Al momento non conosciamo ancora la risposta ufficiale della Galgani, ma non si esclude che dopo gli ultimi scontri che ha avuto in studio con il cavaliere, possa decidere di rifiutare l'invito.